تراند اليوم : علا الفارس تستفز السعوديين مجددا!

الرياض/الخليج 365/

استعانت هيئة سعودية، بالمذيعة الأردنية علا الفارس، لتقديم فقرات في ملتقى شبابي، بعد إيقافها من قبل قناة "MBC" على خلفية تغريده نشرتها اعتبرت مستفزة للشعب السعودي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن هيئة "توليد الوظائف ومكافحه البطالة" السعودية أعلنت استعانتها أمس الخميس، بالمذيعة علا الفارس لتقديم فقرات ملتقى التخصصات والوظائف، الأمر الذي أثار بدوره استفزاز نشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاجأ قرار الهيئة بمشاركة الفارس في الملتقى الذي يفترض أن يقام بمشاركة شباب سعوديين، لتحقيق رسالة الهيئة ضمن رؤية المملكة 2030، النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مجموعة "MBC" قررت الخميس، إيقاف المذيعة علا الفارس على خلفية تغريدة نشرتها الأربعاء الماضي على موقع "تويتر" حول قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، اعتبرت مسيئة للشعب السعودي.

وكتبت الفارس في تغريدتها: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثا، العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا هلا بالخميس".

وأثارت تغريدة المذيعة الأردنية غضبا واسعا في أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب عدد كبير منهم بالتحقيق معها بدعوى التجاوز الوارد في التغريدة.