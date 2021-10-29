تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني موقع نتائجنا

تنهي وزارة التعليم العراقية كافة استعدادها للانتهاء من نشر نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني والتي بدأ بالظهور تباعا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بجوار عدد من المواقع الاخبارية العراقية.

حيث نزودكم اليوم قرائنا الكرام بكافة تفاصيل نتائج امتحانات الثالث المتوسط والسادس الاعدادي في العراق الدور الدور عبر موقعنا الاخباري ، والذي يسعى عدد كبير من طلاب وطالبات الدور الثاني للاطلاع على نتائجهم بشكل مباشر وحصري.

يبحث طلاب الدور الثاني في العراق عن رابط المباشر والرسمي لفحص نتائج امتحانات الدور الثاني في العراق ، للاطلاع على نتائجهم لجميع المحافظات العراقية في الكرخ والرصافة وبابل وبغداد وجميع محافظات العراق والتي تظهر تباعا عبر موقع وزارة تعليم العراق.

نضعكم قرائنا الكرام بروابط تحميل مباشرة لنتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق ، ونتائج الدور الثاني للصف الثالث المتوسط 2021 في جميع المحافظات العراقية من خلال موقع ناجح والسومرية نيوز والفرات نيوز وشبكة أخبار الناصريه ووزارة التربية والتعليم العراقية وموقع مجتهد وهي كالتالي :-

لاستخراج النتيحة عبر رابط نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراق او موقع نتائجنا .

او . ومن ثم يقوم المستعلم بالضغط على الرابط الخاص بنتيجة الثالث متوسط الدور الثاني.

بعد ذلك يقوم بتحديد المحافظة التي يتبعها الطالب.

ثم يقوم بإدراج رقم المقعد الخاص بالطالب.

والخطوة الاخيرة هي الضغط على ايقونة عرض النتيجة.

فقد بدأت نتائج اختبارات السادس الاعدادي الدور الثاني للعام 2021 بالظهور في عدد من المحافظات العراقية، حيث تكشف وزارة التربية والتعليم في العراق عن نتائج السادس الاعدادي 2021 تباعاً، والتي يترقب لها طلاب السادس الاعدادي علمي وادبي في العراق لحظة الاعلان الرسمي عن نتائج السادس الاعدادي علمي وادبي الدور الثاني ، حيث زادت عمليات البحث عبر محركات جوجل عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق .

حيث تنشر وكالة الفرات نيوز نتائج الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية الاسلامية للدور الثاني للعام الدراسي 2021.