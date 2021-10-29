تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 11 HD الهيبة جبل الحلقة ١١ HD الهيبة الجزء 5 الحلقة 11 كاملة

نستمر بتغطيتنا اليومية لأحداث مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 11 الحادية عشر التي من المقرر عرضها يوم الأحد 31-10-2021 وفيها يوافق شاهين على عرض المهندس وديع بشأن المشاركة بعمليات تهريب الأثار وعقد صفقات سلاح مع أشخاص في سوريا.

مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 11

ويشكل هذا العرض الذي قدمه المهندس وديع لشاهين بداية انكشاف وجود عمليات تهريب للأثار والسلاح عبر شاحنات سد الهيبة المائي.

أما على صعيد علي فيزداد توتره مع شاهين الذي يرفض علاقته أخته مع علي ويفرض شاهين المزيد من القيود عليها لاسيما على صعيد خروجها من المنزل.

سارة تواصل مخططها لجمع كافة المعلومات عن جبل حول عمله بالتهريب لكنه يبدأ بالميل لها قبل أن يكشف حقيقتها بأنها جاسوسة.

الهيبة جبل الحلقة ١١

وتعرض الهيبة جبل الحلقة 11 على منصة شاهد في تمام الساعة السادسة مساءاً يوم الأحد 31-10-2021 وننقلها لكم بموقعنا الخليج 365 الساعة 6:10 دقائق كاملة، فيما تعرض على قنوات أخرى مثل أم بي سي وإم تي في.

الهيبة الحلقة 10