تراند اليوم : قناة الفجر الجزائرية مباشر .. قناة الفجر الجزائرية بث مباشر مسلسل قيامة عثمان

قناة الفجر الجزائرية مباشر مشاهدة قناة الفجر الجزائرية بث مباشر وقناة الفجر الجزائرية هي أول قناة فضائية متخصصة في تلاوات القرآن الكريم وعلومه وفنونه. بدأت البث الرسمي في 2 رمضان 1425 هـ الموافق 16/10/2004 م وتعتمد على التنوع الثري لمادة القرآن الكريم من تلاوات وعلوم وفنون، فتعرض القناة مثلاً في باب التلاوات: قراءَات لمشاهير القراء والأصوات المتميزة إضافة إلى الأصوات الناشئة وأصوات البراعم ليتكون لجماهير المسلمين ولأول مرة مصحف مرئي.

كما تعتني القناة بنشر أحكام القرآن بأسلوب علمي مبسط جمع بين تقنية الجرافيكس المتميزة وأسلوب العرض الترفيهي، كأمثال القرآن وأسباب النزول والآيات الكونية والعلمية.

و من أبرز برامج القناة هو برنامج كرتون أحكام القرآن الذي أُعِدَّ بواسطة الرسوم المتحركة لتقريب الأحكام للصغار قبل الكبار.

كما تعرض القناة سلسلة من الأفلام الوثائقية المتميزة كتاريخ الكتابة على الألواح والمخطوطات وتاريخ كتابة القرآن، وغير ذلك من البرامج التي تثري معلومات المشاهد وتقرب إليه المعلومة والحكم الشرعي. ويدير هذه القناة الشيخ وجدي الغزاوي وأغلقت القناة بسبب الإفلاس المالي ولما عرضه شيخها وجدي العزاوي من برامج تهاجم السلطة السعودية في رمضان عام 1432 هـ في برنامج ( فضفضة ).

وبدأت منذ 20 نوفمبر بنشر حلقات مسلسل قيامة عثمان.

أهم برامج قناة الفجر الجزائرية

تقوم القناة بتقديم عرض كبير من البرامج المميزة والمشهورة والتي أحظيت بنسبة عالية وكبيرة من الجمهور العربي والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية في المجتمع العربي والتي جاءت بكافة الطوائف المختلفة في الجزائر ومنها :

برنامج Top Net .

برنامج واش تقولي.

برنامج رسالة إلى الضمير.

برنامج ألغاز من الجزائر.

برنامج في مثل هذا اليوم.

برنامج ما يكون غير الخير.

برنامج Box Office .

برنامج كاميرا كاشي.

برنامج صحتك تاج.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي النايل سات

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية والتي تقوم بالبث علي القمر الصناعي نايل سات والعربي الآخر ياه سات ولكي يتم المشاهدة بدون تشفير أو تقطيع من خلال أجهزة الرسيفر المختلفة :