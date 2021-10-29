تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقه 10 HD الهيبة جبل الحلقة 10 كاملة

عرض الليلة مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقه 10 العاشرة والتي تدور أحداثها عن عمليات تهريب الأثار عبر سد الهيبة باتجاه الحدود اللبنانية السورية.

وفي أحداث الجزء الخامس يكتشف جبل مخططا لتحويل السد المائي الذي تنعم بخيراته الهيبة إلى أخطر منفذ تهريب عرفته الحدود، ما يضعه أمام معركة لا خيار فيها سوى المواجهة.

وفي الحلقة الأولى ينهار جبل بعد انتشار خبر يتعلق بجريمة قتل أخيه صخر، ولكن يتوجب عليه لاحقا وضع حزنه جانبا لتحديد المتورطين واتخاذ قرار بشأن الخطوات القادمة.

أما الحلقة الثانية يخطط جبل لتنفيذ ضربته القادمة انتقاماً لأخيه صخر بعد تشيعه ويعلن نقل المعركة إلى بيروت، وفي هذه الأثناء، يتولى شاهين إدارة أمور الهيبة.

وفي الثالثة، يحدد جبل هوية المشتبه بهم في جريمة القتل غير مدرك بأن حياته على المحك، لاحقا، يتسبب تورط شخص غير متوقع بشرخ بين الهيبة وقبيلة أخرى.

و بينما يستعد جبل ورجاله لشن هجوم على الفيلا التي يتحصن بها قتلة صخر، يحاول شاهين السيطرة على عمل تمرد داخل الهيبة.

ويهاجم جبل الفيلا ويقتل جميع من فيها و بعد تنفيذه لانتقامه، يتوجب على جبل الاختيار بين مصيرين أحلاهما مر، وهما إما البقاء بالسجن بعد القبض عليه أو الاعتراف بمكان 70 مليون دولار كانت مع القتلة ولا يعرف مكانها في هذه الأثناء، يتصاعد الخلاف بين علي وشاهين.

وينجح جبل بالهروب وتداهم الشرطة الهيبة بحثا عن جبل في كل مكان، فيما يسعى هذا الأخير لترميم العلاقة بين شاهين وعلي. لاحقا، يهدد علي بالانتقام ممن تعرض لأبيه بالأذى.

وبينما يستمر البحث عن جبل من قبل الشرطة، يتعرض شاهين للتوبيخ على ما قام به وذلك في ظل محاولات العديد للإصلاح بين الهيبة وتل الأصفر، وينجح جبل بذلك ويبلغهم بضرورة وقف سياسة قطع الطرق.

ويقبض رجال الهيبة على قطاع الطرق وسارقي المارة وينقذ جبل سارة التي تأتي للهيبة بحجة أنها منسقة للأمم المتحدة.

وتحكي سارة قصتها لجبل لمساعدتها بجمع المعلومات عن اهالي الهيبة وتكون هو مقصدها بهدف الحصول عن معلومات عن عمليات التهريب ،ويتلقى وديع رسالة أخرى من شركائه بالتهريب فيما يصيب جبل الإرتياب حول خفايا السد وعملياته.

يزداد التوتر بين علي وشاهين بسبب ريما، في هذه الأثناء، تخفي سارة أمرا لم يكن في الحسبان وهي أنها جاسوسة بينما يخطط جبل لكشف حقيقة السد.

ويعرض مسلسل الهيبة الموسم الخامس من يوم الأحد للخميس على عدة قنوات فضائية ومنصات شاهد VIP ومن هذه القنوات ام بي سي وام تي في وغيرها.

توقيت عرض المسلسل على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة17:00 الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة و تتم الإعادة مرتين في اليوم في الساعة 04:00 الرابعة صباحا و الساعة 01:00 الواحدة ظهرا.

نجوم مسلسل الهيبة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح، منى واصف، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، محمد عقل، هند خضرا، ناظم عيسى.