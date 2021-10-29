تراند اليوم : مسلسل عثمان الحلقة 68 مترجمة

عرضت قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث الحلقة 68 مترجمة للعربية والتي شهدت أحداثاً مثيرة مع نصب الكتالونيين كمينا لزوجات عثمان أثناء نقلهم للسجاد وإصابة بالاه في بطنها وتعرض حياة جنينها للخطر.

وييتم نقل بالاه إلى القبيلة مصابة مما يحزن عثمان ويشعل بقلبه رغبة الانتقام فيقوم بأمر جكتوغ بقيادة محاربيه والمجئ برأس الكتالونيين إلا أن الكتالونيين ينصبون كميناً لمحاربي الكاي ويوقعون عدد كبير من القتلى والمصابين بينهم ويضطرون للانسحاب والعودة للقبيلة ويرون القصة لعثمان فيوبخ قائد المحاربين جكتوغ ويطرده.

لكن تورغوت ألب يجهز قافلة وهمية ويوقع الكتالونيين بكمين محكم يؤدي لمقتل العشرات منهم وينتقم لزوجة عثمان بالاه.