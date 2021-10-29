تراند اليوم : مسلسل بربروس الحلقة 7 مترجمة HD مشاهدة مسلسل بربروس الحلقة ٧ مترجمة للعربية

مسلسل بربروس الحلقة 7 مترجمة ويحكي المسلسل قصة حياة بربروس خير الدين باشا، الذي صنع إمبراطورية لا تُنسى للإمبراطورية العثمانية والذي ضمن السيادة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط. وكان من أكبر مؤيدي خير الدين بربروس أخيه عروج بربروس الذي تمكن من السيطرة على جميع السواحل.

مسلسل بربروس التركي، هو مسلسل تاريخي ويُسمى ايضاً بـ”سيف البحر الابيض، تم عرض الحلقة الاولى من المسلسل في 16 سبتمبر الماضي، يتحدث المسلسل عن اشهر بحار في التاريخ العثماني بربروس خير الدين باشا واخوته الثلاثة الذين عاشوا في جزيرة ميديللي في القرن الخامس عشر، حيث قاموا بالعديد من المغامرات لذلك أُطلق عليهم لقب “ابطال البحار”، وقد كان اكبر داعميه من اخوته هو عروج بربروس.

موعد عرض مسلسل بربروس على قناة الفجر

يتم عرض المسلسل بمعدل حلقة واحدة كل اسبوع، وبعد عرض الحلقة الاولى والثانية من مسلسل بربروس التركي، شهدت مواقع البحث الكثير من التساؤلات عن قصة مسلسل بربروس التركي بالتفصيل، وموعد عرض المسلسل على قناة الفجر، ويكون موعد عرض مسلسل بربروس التركي كما يلي:

يتم عرض المسلسل في يوم الجمعة اسبوعياً، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يُعاد عرض المسلسل كامل ومترجم على قناة الفجر الجزائرية يوم الجمعة من كل اسبوع في تمام الساعة السابعة مساء.