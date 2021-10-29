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تراند اليوم : موعد عرض عثمان على قناة الفجر

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مع عرض الحلقة الاسبوعية من مسلسل قيامة عثمان يبحث عشاق المسلسل التركي عن موعد عرض قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية التي تعرضه يومي الخميس والجمعة مترجم للغة العربية، ويجسد مسلسل عثمان الذي تبثه قناة الفجر شخصية الغازي عثمان مؤسس الدولة العثمانية.

ويواصل مسلسل عثمان تصدر أعلى المسلسلات مشاهدة على قناة الفجر كل أسبوع، وجاء عرض القناة للمسلسل بعد عرضه مترجم على تطبيق النور بلاي وغير مارجم قناة atv التركية في كل يوم أربعاء من كل أسبوع الساعة الثامنة مساءاً.

 موعد عرض عثمان على قناة الفجر

 موعد عرض عثمان على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس والجمعة في الأوقات التالية:-

  • 8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.
  • 10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.
  • 9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة
  • الإعادة في اليوم التالي ( الجمعة) في الاوقات التالية:-
  • 2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.
  • 4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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