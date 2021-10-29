تراند اليوم : موعد عرض عثمان على قناة الفجر

مع عرض الحلقة الاسبوعية من مسلسل قيامة عثمان يبحث عشاق المسلسل التركي عن موعد عرض قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية التي تعرضه يومي الخميس والجمعة مترجم للغة العربية، ويجسد مسلسل عثمان الذي تبثه قناة الفجر شخصية الغازي عثمان مؤسس الدولة العثمانية.

ويواصل مسلسل عثمان تصدر أعلى المسلسلات مشاهدة على قناة الفجر كل أسبوع، وجاء عرض القناة للمسلسل بعد عرضه مترجم على تطبيق النور بلاي وغير مارجم قناة atv التركية في كل يوم أربعاء من كل أسبوع الساعة الثامنة مساءاً.

موعد عرض عثمان على قناة الفجر

موعد عرض عثمان على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس والجمعة في الأوقات التالية:-