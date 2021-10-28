تراند اليوم : الهيبة الجزء 5 الحلقة 10 HD الهيبة جبل الحلقة 10 كاملة HD مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 10كاملة

في أحداث مسلسل الهيبة جبل الجزء 5 الحلقة 10 تعاتب ام جبل ولدها لعدم زواجه وضرورة انجابه لأولاد ليحملوا اسمه والعائلة.

تنزل الوجوه الغريبة التي ستستلم البضاعة المهربة من سد الهيبة إلى وسط الساحة فيما يواصل رجال جبل مراقبتهم، أما سارة تنزل للهيبة لجمع المعلومات من الأهالي والمختار، وتستفسر حول عمل جبل كونه يعيل كثير من الأهالي لكنها لا تجد إجابة، سوى أن جبل هو الأمر الناهي حول عمليات التهريب.

الشخص الذي سيهرب القطع الأثرية للمهندس القائم على السد يستعجله بضرورة الاستعجال بتجهيز الدفعة التي سيتم تهريبها قبل انتهاء التوتر على الحدود والحرب في سوريا.