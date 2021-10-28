تراند اليوم : موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر

عمليات بحث مكثفة تدور حول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر في أخر كل أسبوع بعد عرض عثمان على قناة ATV التركية يوم الأربعاء وبثها على قناة الفجر يومي الخميس والجمعة مترجمة للعربية إلى جانب قناة اليرموك وقنوات فضائية أخرى، وتتميز قناة الفجر الجزائرية بنقلها لأحداث المسلسل على فترة صباحية وأخرى مسائية الخميس والجمعة.

وتزداد عملية البحث عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر بشكل يومي على محرك بحث جوجل من قبل الالاف من عشاق المسلسل التركي الذي حاز على ملايين المشاهدة منذ عرض الحلقة الأولى من الموسم الثالث الذي يروي تفاصيل حياة الغازي عثمان مؤسس الدولة العثمانية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.