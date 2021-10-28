تراند اليوم : مسلسل صالون زهره الحلقه الاخيره

مسلسل صالون زهره الحلقه الاخيره ، وتدور أحداث مسلسل صالون زهرة حول العديد من القصص التي تدور حول قصص النساء العصريات، وكيفية علاقتها مع الرجال والأصدقاء، كما أنه سوف يتم ذكر واقعة انفجار مرفأ بيروت والضرر الذي تسبب به الانفجار بصالون زهرة، ويتألف هذا المسلسل من خمسة عشر حلقة، وهذا المسلسل من كتابة وتأليف نادين جابر، وإخراج المخرج جو بو عيد، وفيه نخبة من الفنانيين اللبنانيين المميزين الذين لهم دور مميز في الدراما اللبنانية، ويحظون باهتمام كبير من قبل الكثير من المتابعين للأعمال الدرامية العربية، كما تتناول هذه الدراما احداثه المختلفة من خلال اطار رومانسي مميز

موعد عرض مسلسل صالون زهرة

تم عرض مسلسل صالون زهرة في أول اغسطس الجاري 2021، وتم هذا العمل الدرامي باشراف شركة صبَّاح إخوان للانتاج، حيث أن هذه الشركة حققت نجاحات واسعة، حيث حققت هذه الشركة انجازات متعددة مع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم،وتم الإعلان مسبقاً من قبل شركة الانتاج

صبّاح إخوان أنه سوف يتم عرض مسلسل صالون زهرة على منصة ” شاهد Vip ” في أوائل شهر أغسطس/ آب من العام الجاري 2021، حيث أن الكثير من الاشخاص ينتظرون هذا البث لهذا المسلسل الذي تم الكشف حول أحداثه الشيقة مؤخراً، حيث أنه سوف يتم عرضه في الساعات القادمة بعد التأكيد أنه سوف يتم عرضه في التاسع عشر من اغسطس الجاري.

أسماء أبطال مسلسل صالون زهرة

يحظى مسلسل صالون زهرة اللبناني اهمية كبيرة واقبال جماهير مهم على متابعته، وذلك نظراً للأحداث التي يركز عليها العمل الدرامي، اضافة إلى الممثلين الذين أخذوا دور البطولة في هذه المسلسل، ويتمثل أسماء أبطال مسلسل صالون زهرة فيما يلي:

نادين نسيب نجيم

معتصم النهار

طوني عيسى

لين غرة

رشا بلال

أنجو ريحان

الممثلة كارول عبود

الممثل نقولا دانيال

الممثل طوني عيسى

الممثل فادي أبي سمرا

الممثلة نهلا داوود

الممثلة زينة مكي

الممثل مجدي مشموشي

الممثل جنيد زين الدين

الممثلة نوال كامل

الممثل حسين مقدم

الممثلة أنجو ريحان

الممثلة لين غرّة

الممثلة رشا بلال .

أسماء أبطال مسلسل صالون زهرة، يعد مسلسل صالون زهرة اللبناني من اهم المسلسلات اللبنانية التي تم الاهتمام بها مؤخراً، حيث أنه سوف يتم عرضها في الساعات القادمة، وتعد أحداث هذا العمل الدرامي مميزة وذات أهمية كبيرة، حيث أنها سوف تركز في أحداثها على انفجار مرفأ بيروت، الى جانب العلاقات التي تدور بين النساء والرجال، وسوف يتم عرض هذا المسلسل عبر منصة شاهد vip كل خميس لمدة خمسة عشر اسبوع.