تراند اليوم : مسلسل عثمان الموسم الثالث الحلقة 68 مترجمة للعربية HD

عثمان الحلقة ٦٨ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 68 مترجم مشاهدة مسلسل قيامة عثمان او المؤسس عثمان Kurulus: Osman S02 الموسم الثالث 3 الحلقة الثامنة والستون 68 مترجمة كاملة وبجودة عالية 720p HDTV مشاهدة مباشرة اون لاين وتحميل مباشر. المؤسس عثمان الحلقة 68 يركز على حياة عثمان بك ، ابن أرطغرل غازي ومؤسس الإمبراطورية العثمانية، مسلسل قيامة عثمان الاكشن والدراما التاريخي المؤسس عثمان الموسم الثالث 3 الحلقة 68 مترجمة للعربية.

وفي أحداث مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 68 يهاجم الكتالونيين نساء قبيلة الكاي وتصاب زوجة عثمان بالاه في بطنها ويحدث معها نزيف تتمكن أصليهان من السيطرة عليه وإيقافه وإنقاذ حياة الجنين الذي تحمله في بطنها.

يكون عثمان بهذه الاثناء مجتمعاً بكوسيس لكن حصان زوجته بالاه يأتي للقبيلة بدونها وبعد وقت قليل تأتي النساء وهم يحملون بالاه مصابه وفور رؤيتها يسيطر الغضب على الغازي عثمان الذي يأمر جيكتوغ بالذهاب للبحث عن الكتالونيين واحضارهم ومعاقبتهم.

لكن الكتالونيين ينصبون فخاً لفرسان عثمان ومحاربي الكاي ويتم قتل واصابة عدد كبير منهم ويرجعون للقلبية ويروى جكتوغ ما حدث لكن عثمان يطرده ويبوخه.

عثمان يحقق مع غريغور حول تفاصيل السر الذي كان يخفيه ويعرف كافة التفاصيل حول الأمر.