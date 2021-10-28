تراند اليوم : الهيبة جبل الحلقة 10 HD مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 10 HD مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة العاشرة كاملة

في مسلسل الهيبة جبل الحلقة 10 يصل رجال جبل شيخ الجبل إلى طرف خيط حول وجود عمليات تهريب تجري عبر شاحنات نقل السد المائي الخاص بضيعة الهيبة. المهندس وديع يؤجل خروج شحنة الاثار بسبب شكوك جبل حول طبيعة عملهم ووجود شيئ بالشاحنات.

سارة تحاول جميع أكبر قدر من المعلومات عن جبل ومعرفة كيفية تهريب الأثار بالمنطقة.

التوتر يتصاعد بين علي ووالده من جهة وشاهين من طرف أخر وجبل يحاول احتواء الأمور.

مسلسل الهيبة الجزء الخامس دراما لبنانية تجميع ما بين الأكشن والاثارة وتعرض أحداثاً عن تجارة السلاح وصراعات النفوذ والمناطق وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهريب عبر الحدود بين لبنان سوريا.

ويعرض مسلسل الهيبة الموسم الخامس من يوم الأحد للخميس على عدة قنوات فضائية ومنصات شاهد VIP ومن هذه القنوات ام بي سي وام تي في وغيرها.

توقيت عرض المسلسل على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة17:00 الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة و تتم الإعادة مرتين في اليوم في الساعة 04:00 الرابعة صباحا و الساعة 01:00 الواحدة ظهرا.

نجوم مسلسل الهيبة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح، منى واصف، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، محمد عقل، هند خضرا، ناظم عيسى