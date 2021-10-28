الاكثر متابعة اليوم - حفيدة هيفا “متل القمر” بالأحمر – صور

آثارت صورة جديدة نشرتها زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، لابنتها الصغرى (دانييلا)، حالة جدل كبيرة عبر السوشيال ميديا، وتناقل الصورة عدد كبير من محبي هيفا الذين أشادوا بجمال حفيدتها.

ظهرت الطفلة في الصور بفستان أحمر قصير، وبدا الشبه كبيراً بينها وبين جدتها هيفا.

تتواصل زينب فياض، مع متابعيها بشكل شبه مستمر، كما تجيب على أسئلتهم فيما يخص حياتها الشخصية، ومعلومات عنها.

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زينب لديها ابنتان هما (رهف)، و(دانييلا)، ولا تتردد في نشر صورهما عبر السوشيال ميديا، واصبحت الآن تمتلك مئات الآلاف من المتابعين مثلها مثل أي نجمة معروفة.

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