تراند اليوم : بث مباشر الاهلي والاسماعيلي .. مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر مباراه الاهلي والاسماعيلي بث مباشر

بث مباشر الاهلي والاسماعيلي .. مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر مباراه الاهلي والاسماعيلي بث مباشر ويستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة الإسماعيلى ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، الأهلى صاحب الصدارة فى جدول المسابقة الماضية برصيد 68 نقطة، وبفارق كبير عن المركز الثاني، ولعب الفريق الأحمر 25 مباراة فى الدورى حتى الآن وحقق نتائج مميزة جداً، حيث تمكن من الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى مباراتين فقط، ولم يتلق هذا الموسم سوى هزيمة وحيدة فقط على يد غريمه التقليدى الزمالك فى مباراة القمة الأخيرة التى أُقيمت ضمن منافسات الجولة 22 من عمر البطولة والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الدراويش لم يحقق النتائج المرجوة هذا الموسم وخيب آمال جماهيره، ويحتل الفريق المركز العاشر فى الجدول برصيد 30 نقطة، حيث لعب 25 مباراة تمكن من الفوز فى 8 مباريات، وتعادل فى 6 مباريات، وتلقى هزيمة فى 10 مباريات، وهى نتائج لا تليق بفريق كبير بحجم نادى الإسماعيلى.

ننقل لكم في بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي، إحدى مباريات اليوم الاربعاء ضمن الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب برج العرب بالاسكندرية، ويحاول الاهلي تحقيق فوزاً ثميناً أمام مضيفه الاسماعيلي، متحدياً لعنة الإصابات التي طاردت نجومه، ليواصل الزحف نحو صدارة الدوري المصري.

وارتفع رصيد الاهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، إلى 27 نقطة من 11 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، الذي خاض 13 مباراة، ويمتلك الشياطين الحمر 3 مباريات مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد الاسماعيلي، صاحب الألقاب الثلاثة في المسابقة، الذي واصل نتائجه الكارثية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند عشر نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) من 15 مباراة.

اضغط هنا لمشاهدة فيديو يوتيوب اهداف مباراة الاهلي والاسماعيلي فى الدوري المصري

ورغم فقدان الأهلي خدمات عدد من نجومه البارزين، في مقدمتهم التونسي علي معلول وأيمن أشرف ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد، يحاول حسم المباراة لصالحه في النهاية، ليعمق جراح الإسماعيلي في البطولة.

ويأمل الأهلي في الفوز بمبارياته المؤجلة من أجل اعتلاء صدارة البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 42 لقبا

ننقل لكم في بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي، إحدى مباريات اليوم الاربعاء ضمن الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب برج العرب بالاسكندرية، ويحاول الاهلي تحقيق فوزاً ثميناً أمام مضيفه الاسماعيلي، متحدياً لعنة الإصابات التي طاردت نجومه، ليواصل الزحف نحو صدارة الدوري المصري.

وارتفع رصيد الاهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، إلى 27 نقطة من 11 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، الذي خاض 13 مباراة، ويمتلك الشياطين الحمر 3 مباريات مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد الاسماعيلي، صاحب الألقاب الثلاثة في المسابقة، الذي واصل نتائجه الكارثية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند عشر نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) من 15 مباراة.

اضغط هنا لمشاهدة فيديو يوتيوب اهداف مباراة الاهلي والاسماعيلي فى الدوري المصري

ورغم فقدان الأهلي خدمات عدد من نجومه البارزين، في مقدمتهم التونسي علي معلول وأيمن أشرف ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد، يحاول حسم المباراة لصالحه في النهاية، ليعمق جراح الإسماعيلي في البطولة.

ويأمل الأهلي في الفوز بمبارياته المؤجلة من أجل اعتلاء صدارة البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 42 لقبا.

ويقابل الأهلي نظيره الاسماعيلي ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري، وننقل لكم في موقعنا بالمشرق نيوز في بث مباشر ماتش الاهلي والاسماعيلي بدون تقطيع عبر نافذة مخصصة لمباراة الاهلي والاسماعيلي عبر رابط البث المباشر لمواجهه الاهلي ضد الاسماعيلي ismaily vs al ahly في الدوري المصري الممتاز ، من المقرر اليوم ان يبدا فريق الاهلي اكثر من توج بلقب الدوري مشوراه في الدوري الممتاز في هذا الموسم بمواجهه قويه بحجم فريق الاسماعيلي مساء اليوم الموافق 27 اكتوبر وذلك ضمن مباريات الاسبوع الاول من الدوري الممتاز لهذا الموسم ، وسوف يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب مواجهه الاهلي و الاسماعيلي وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في هذا الموسم ، كل فريق الليله سوف يخوض المباراه وهو يبحث عن تقديم صوره جيده ام باقي فرق الدوري والمنافسه علي اللقب ، وسوف تبدا اليوم مباراه الاهلي و الاسماعيلي في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

فريق الاهلي سوف يكون الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله الاولي من منافسات الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز ، فريق الاهلي قبل ان يبدا مشوراه في الدوري كان قد نجح في التاهل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم وذلك بعد ان حقق الانتصار في مباراه الاياب علي فريق الحرس الوطني وانتهت المباراه بفوز الاهلي بنتيجه كبيره ست اهداف مقابل هدف وحيد ، فريق الاهلي اليوم سوف يبحث عن تحقيق الانتصار علي الاسماعيلي من اجل دخول الموسم الجديد بقوه.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

فيما فريق الاسماعيلي فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك لحساب مباريات الاسبوع الاول من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الاسماعيلي كان قد نجح بصعوبه في البقاء في الدوري في الموسم الماضي حيث ان الفريق قد احتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري ، فريق الاسماعيلي سوف يلعب مباراته الاولي في الدوري في الموسم الجديد مع مدربه طلعت يوسف وهو يريد تقديم عرض قوي امام الاهلي وتحقيق نتيجه جيده وعدم الخساره من اجل المنافسه علي التواجد في مركز متقديم في جدول ترتيب الدوري.

و يفتتح الاهلي المصري أولى مبارياته بالدوري المصري مع نادي الاسماعيلي في وقت يسعى الفريقان لتحقيق أعلى النقاط لضمان صدارة الدوري المصري. مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز، سيبحث الأهلي عن تحقيق الفوز في بداية مشواره في الدوري الممتاز من أجل تعويض الاخفاق الذي تعرض له الفريق أمام طلائع الجيش في السوبر المحلي، الأهلي يدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية بعدما تأهل لدور المجموعات في البطولة الإفريقية ليواصل الفريق الأحمر رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الثالث على التوالي.

الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي استعان بالصفقات الجديدة قبل لقاء اليوم حيث شهدت قائمة الفريق تواجد حسام حسن وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني إلى جانب الثنائي العائد من الإعارة عمار حمدي وأحمد عبد القادر، ومن المتوقع أن يمنح المدير الفني جزء من الدقائق للاعبين الجدد ومنهم من سيتواجد في التشكيل الأساسي، الأهلي قبل لقاء اليوم يعاني من غياب الحارس المخضرم محمد الشناوي الذي يعاني من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مصر وليبيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وسيواصل المدير الفني الجنوب إفريقي الاعتماد على علي لطفي مع تواجد مصطفى شوبير على مقاعد البدلاء.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

خط الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - لويس ميكيسوني

خط الهجوم: محمد شريف

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر موقعنا وقنوات أون تايم سبورت.

وفي الجانب الأخر يمني الإسماعيلي النفس بتقديم موسم أفضل من الذي قدمه الفريق السنة الماضية، أبناء السمسمية استعدوا جيدا للقاء اليوم حيث خاض الفريق أكثر من لقاء ودي اطمئن فيه الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف على جاهزية اللاعبين من الناحية الفية والبدنية، فترة اعداد الإسماعيلي شهدت تألق أكثرمن لاعب ولعل أبرزهم شكري نجيب الذي أنهى الموسم الماضي بشكل ولا أروع إلى جانب جاستين شونجا الوافد الجديد للفريق خلال الميركاتو المنصر إلى جانب أحمد عادل عبدالمنعم الحارس الجديد، ومن المنتظر أن يدفع طلعت يوسف في لقاء اليوم بالقوة الضاربة من أجل العودة للإسماعيلية بنتيجة إيجابية تمنح الفريق المعنويات العالية في باقي مشواره بالدوري.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: مصطفى فارس - باهر المحمدي - مروان الصحراوي -عبدالله جمعة

خط الوسط: أحمد مصطفى - عمر الوحش - محمد صادق - محمد الشامي

خط الهجوم: شكري نجيب - جاستين شونجا

معلومات مباراة الأهلي والإسماعيلي.

ما هو موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري؟

08:00 مساءاً بتوقيت مصر, 09:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 07:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟

أون تايم سبورت 1 - ON Time Sport 1.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

الدوري المصري.

من هو معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

مدحت شلبي - محمد الكواليني.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

سوف يتم وضع النتيجة عقب انتهاء اللقاء.