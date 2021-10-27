تراند اليوم : ريال مدريد واوساسونا مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر HD مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر يلا شوت

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مباراة ريال مدريد وأوساسونا

ريال مدريد هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن منافسات النصف الاول من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق ريال مدريد كان قد نجح في حسم مباراه الكلاسيكو مع خصمه برشلونه يوم الاحد الماضي وذلك في الجوله العاشره من الدوري الاسباني وقد حقق الريال الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف ، ريال مدريد هو حاليا صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري لهذا الموسم برصيد 20 نقطه وذلك بعد ان لعب 9 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلالهم حقق الريال الانتصار في 6 مباريات وتعادل في مبارتان وخسر الفريق مباراه واحده.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا

وعلي الجانب الاخر فريق أوساسونا فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع 11 من الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق أوساسونا يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم وذلك برصيد 18 نقطه جمعهم أوساسونا بعد ان خاض 10 مباريات الي الان في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات تمكن أوساسونا من تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر أوساسونا قبل لقاء مع الريال في مبارتان ، واخر مباراه لعبها أوساسونا قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق غرناطه الجمعه الماضي في الجوله العاشره من الدوري وانتهت بتعادل بنتيجه هدف مقابل هدف.