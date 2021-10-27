تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر مباراه ريال مدريد واوساسونا مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا مباشر HD مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر يلا شوت

بث مباشر ريال مدريد بث مباشر مباراه ريال مدريد وأوساسونا مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا مباشر HD مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري الإسباني، في تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، يدخل ريال مدريد لقاء اليوم بمعنويات عالية للغاية بعدما انتصر الجولة الماضية على برشلونة بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الأرض، ريال مدريد قدم مباراة من العيار الثقيل على الجانب الدفاعي والهجومي واستطاع الفريق أن يستفيد من المساحات وأخطاء لاعبي برشلونة وخرج بالنقاط الثلاث، وسيبحث ريال مدريد في لقاء اليوم عن النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو القمة واستغلال تعثرات برشلونة وأتلتيكو مدريد في الموسم الجاري من أجل استعادة اللقب الذي خسره في العام الماضي لصالح أتلتيكو مدريد جاره المدريدي.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض الفريق 9 مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في لقاء وتعادل في مباراتين وأحرز الفريق 24 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إساسونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: دافيد ألابا - ناتشو - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: فالفيردي - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم: أسينسيو - كريم بنزيما - جونيور

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة لها

تبدأ مواجهة ريال مدريد وأوساسونا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت غريينتش، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة ريال مدريد وأوساسونا عبر موقعنا وbeIN Sports HD 1.

وفي المقابل سيبحث أوساسونا الضيف في لقاء اليوم عن الخروج بنتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة أمام النادي الملكي، أوساسونا تعادل في الجولة الماضية أمام غرناطة بهدف لمثله، وارتكب الفريق أخطاء دفاعية أدت إلى خسارته لنقطتين، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن تقديم عرض قوي أمام ريال مدريد وتفادي ارتكاب الأخطاء للخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية.

يدخل أوساسونا لقاء اليوم في المرتبة السادسة برصيد 18 نقطة بعدما خاض الفريق 5 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات، وتعرض للهزيمة في مباراتين واحرز الفريق 14 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

تشكيل أوساسونا المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: دييغو لوبيز

خط الدفاع: أوسكار خيل ريجانو - سيرجي غوميز - لياندرو كابريرا - أدريا بيدروزا

خط الوسط: مانويل مورلانيس - كايدي باري

خط الوسط الهجومي: استيبان غرانيرو- سيرجي داردير - نيكو ملامد

خط الهجوم: راوول دي طوماس