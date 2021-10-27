تراند اليوم : بايرن ميونخ بث مباشر .. مباراة بايرن ميونخ بث مباشر بوروسيا ضد البايرن HD بث مباشر البايرن وبوروسيا مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم بث مباشر

بايرن ميونخ بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ بث مباشر في المباراة التي تقام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، على ستاد بروسيا بارك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، يسعى بايرن ميونخ إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والتأهل للدور القادم من بطولة كأس ألمانيا والحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب، فريق بايرن ميونخ قادم للقاء اليوم من انتصار ساحق على هوفنهايم في الجولة الماضية برباعية دون رد، ويمني الفريق النفس بتحقيق الانتصار ولا سيما وأن الفريق بحاجة إلى التسجيل في شباك بوروسيا مونشنغلادباخ بعدما انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مما يمنح الأفضلية لأصحاب الأرض في لقاء اليوم.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بوروسيا مونشنغلادباخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نيكلاس سولي- دايوت أوباميكانو - جوسيب ستانيشيتش- ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون غوريتسكا - ليروي سانيه - سيرج جنابري

خط الهجوم: توماس مولر-روبرت ليفاندوفسكي

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ والقنوات الناقلة لها

تبدأ مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، الساعة 21:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 19:45 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ عبر موقعنا إلى جانب قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفي الجانب الأخر سيبحث صاحب الأرض في لقاء اليوم عن الفوز من أجل التاهل للدور القادم من البطولة، فريق بوروسيا مونشنغلادباخ قدم مباراة قوية في الدور الأول أمام البايرن وتعادل بهدف لمثله، ليحصل الفريق على أفضلية كبيرة قبل لقاء اليوم ولا سيما وأنه بحاجة إلى تعادل سلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل العبور للدور القادم.

تشكيل بوروسيا مونشنغلادباخ المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: جو سكالي - ماثياس جينتير - نيكو إلفيدي - ستيفان لاينير

خط الوسط: كريستوف كرامر - باتريك هيرمان- لارس ستيندل -فلوريان نيوهاوس

خط الهجوم: الحسن بليا - ماركوس تورام

معلومات مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ.

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في كأس ألمانيا؟

08:45 مساءاً بتوقيت مصر, 09:45 مساءاً بتوقيت السعودية, 07:45 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في كأس ألمانيا؟

أون تايم سبورت 2 - ON Time Sport 2.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ؟

كأس ألمانيا.