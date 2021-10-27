تراند اليوم : مسلسل عثمان الحلقة 68 HD مسلسل عثمان الحلقه 68 الجزء الثالث مترجمة للعربية HD المؤسس عثمان الحلقة 68 facebook مترجمة

في أحداث مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 68 يهاجم الكتالونيين نساء قبيلة الكاي وتصاب زوجة عثمان بالاه في بطنها ويحدث معها نزيف تتمكن أصليهان من السيطرة عليه وإيقافه وإنقاذ حياة الجنين الذي تحمله في بطنها.

يكون عثمان بهذه الاثناء مجتمعاً بكوسيس لكن حصان زوجته بالاه يأتي للقبيلة بدونها وبعد وقت قليل تأتي النساء وهم يحملون بالاه مصابه وفور رؤيتها يسيطر الغضب على الغازي عثمان الذي يأمر جيكتوغ بالذهاب للبحث عن الكتالونيين واحضارهم ومعاقبتهم.

لكن الكتالونيين ينصبون فخاً لفرسان عثمان ومحاربي الكاي ويتم قتل واصابة عدد كبير منهم ويرجعون للقلبية ويروى جكتوغ ما حدث لكن عثمان يطرده ويبوخه.

عثمان يحقق مع غريغور حول تفاصيل السر الذي كان يخفيه ويعرف كافة التفاصيل حول الأمر.