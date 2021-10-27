تراند اليوم : بث مباشر وست هام .. بث مباشر مانشستر سيتي ووست هام يونايتد مشاهدة مباراة وست هام اليوم بث مباشر مباراة مانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت

بث مباشر وست هام .. بث مباشر وست هام يونايتد ومانشستر سيتي مشاهدة مباراة وست هام اليوم بث مباشر مباراة مانشستر سيتي رابط البث المباشر لمواجهه مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد west ham vs man city اليوم الاربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية ، يحل اليوم فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا علي فريق وست هام يونايتد مساء اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال16 ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية في هذا الموسم ، وسوف تلعب قمه دور ال16 من كأس الرابطة الإنجليزية بين المان سيتي وست هام علي ارضيه ملعب لندن الأولمبي ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 27 اكتوبرمواجهه مانشستر سيتي و وست هام يونايتد في تمام الساعه التاسعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يريد من خلال كل فريق تحقيق الانتصار من اجل الوصول الي الدور التالي من البطوله.

مباراة مانشستر سيتي و وست هام يونايتد

فريق مانشستر سيتي هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات دور ال16 من كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم ، فريق مانشستر سيتي كان قد تمكن في اخر مباراه لعبها قبل مواجهه الليله من تحقيق الانتصار وذلك علي حساب فريق برايتون يوم السبت الماضي وذلك في الجوله التاسعه من الدوري الانجليزي وقد حقق فريق مانشستر سيت الانتصار في هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف وحيد ، مانشستر سيتي كان قد صعد الي هذا الدور بعد ان تخطي دور ال32 والذي التقي فيها مع فريق وايكومب واندررز وانتهت المباراه بفوز مانشستر سيتي بنتيجه ست اهداف مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة مانشستر سيتي و وست هام يونايتد

وعلي الجانب الاخر فريق وست هام يونايتد فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات دور ال16 من كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم ، فريق وست هام يونايتد كان قد نجح في الصعود الي هذا الدور من البطوله بعد اخر المان يونايتد في دور ال32 وكان وست هام يونايتد قد حقق الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، واخر مباراه لعبها فريق وست هام قبل مباراته مع مان سيتي كانت يوم الاحد الماضي في الجوله التاسعه من الدوري الانجليزي والتقي الفريق في هذه الجوله مع توتنهام وانتهت المباراه بفوز وست هام يونايتد بنتيجه هدف مقابل لاشئ.