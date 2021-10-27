تراند اليوم : بث مباشر الاهلي والاسماعيلي .. بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي ismaily vs al ahly الاهلي مباشر يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي

يفتتح الاهلي المصري أولى مبارياته بالدوري المصري مع نادي الاسماعيلي في وقت يسعى الفريقان لتحقيق أعلى النقاط لضمان صدارة الدوري المصري. مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز، سيبحث الأهلي عن تحقيق الفوز في بداية مشواره في الدوري الممتاز من أجل تعويض الاخفاق الذي تعرض له الفريق أمام طلائع الجيش في السوبر المحلي، الأهلي يدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية بعدما تأهل لدور المجموعات في البطولة الإفريقية ليواصل الفريق الأحمر رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الثالث على التوالي.

الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي استعان بالصفقات الجديدة قبل لقاء اليوم حيث شهدت قائمة الفريق تواجد حسام حسن وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني إلى جانب الثنائي العائد من الإعارة عمار حمدي وأحمد عبد القادر، ومن المتوقع أن يمنح المدير الفني جزء من الدقائق للاعبين الجدد ومنهم من سيتواجد في التشكيل الأساسي، الأهلي قبل لقاء اليوم يعاني من غياب الحارس المخضرم محمد الشناوي الذي يعاني من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مصر وليبيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وسيواصل المدير الفني الجنوب إفريقي الاعتماد على علي لطفي مع تواجد مصطفى شوبير على مقاعد البدلاء.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

خط الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - لويس ميكيسوني

خط الهجوم: محمد شريف

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر موقعنا وقنوات أون تايم سبورت.

وفي الجانب الأخر يمني الإسماعيلي النفس بتقديم موسم أفضل من الذي قدمه الفريق السنة الماضية، أبناء السمسمية استعدوا جيدا للقاء اليوم حيث خاض الفريق أكثر من لقاء ودي اطمئن فيه الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف على جاهزية اللاعبين من الناحية الفية والبدنية، فترة اعداد الإسماعيلي شهدت تألق أكثرمن لاعب ولعل أبرزهم شكري نجيب الذي أنهى الموسم الماضي بشكل ولا أروع إلى جانب جاستين شونجا الوافد الجديد للفريق خلال الميركاتو المنصر إلى جانب أحمد عادل عبدالمنعم الحارس الجديد، ومن المنتظر أن يدفع طلعت يوسف في لقاء اليوم بالقوة الضاربة من أجل العودة للإسماعيلية بنتيجة إيجابية تمنح الفريق المعنويات العالية في باقي مشواره بالدوري.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: مصطفى فارس - باهر المحمدي - مروان الصحراوي -عبدالله جمعة

خط الوسط: أحمد مصطفى - عمر الوحش - محمد صادق - محمد الشامي

خط الهجوم: شكري نجيب - جاستين شونجا

معلومات مباراة الأهلي والإسماعيلي.

ما هو موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري؟

08:00 مساءاً بتوقيت مصر, 09:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 07:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟

أون تايم سبورت 1 - ON Time Sport 1.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

الدوري المصري.

من هو معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

مدحت شلبي - محمد الكواليني.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

سوف يتم وضع النتيجة عقب انتهاء اللقاء.