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تراند اليوم : البث المباشر لقناة اون تايم سبورت .. بث مباشر اون تايم سبورت 2 HD مشاهدة قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي اليوم مباشر اون سبورت

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ننقل لكم قناة اون سبورت بث مباشر كورة جول جميع مباريات مصر والعالم عبر البث المباشر لقناة اون تايم سبورت وتبث قناة أون تايم سبورت مباريات كرة القدم للأندية المصرية المختلفة في ، بث مباشر وحصري عبر شاشتها الفضائية، لجميع عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية داخل وخارج مصر على القمر الصناعي النايل سات.

أون تايم سبورتس هي مجموعة قنوات مصرية رياضية تبث مختلف البطولات المصرية والدولية.

كانت تسمى بـ اون سبورت ‏قبل أن يتم تغير اسم القناة في مارس 2021  والذي تم في هذا التغيير هو دمج قناة أون سبورت و قناة تايم سبورت، بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية.

"الخليج 365" تنشر لكم أحدث الترددات الرسمية والمعتمدة لقناة أون سبورت بأقوى اشارة ممكنة، لجميع الباحثين عن ترددات القناة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بجودة عالية وبدون تقطيع.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021  :-

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 10853.

- معدل تصحيح الخطأ: 65.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

 أو التردد: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 65.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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