تراند اليوم : برشلونة بث مباشر .. بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مشاهدة مباراة برشلونه اليوم بث مباشر برشلونة ضد رايو فاليكانو HD مباراة برشلونة بث مباشر يلا شوت

تبث قناة beIN Sports HD 1 بث مباشر مباراة برشلونة و فاليكانو في الدوري الإسباني، ويسعة برشلونة في مباراته ضد فاليكانو لتعويض خسائرته الماضية أمام نادي ريال مدريد، وتنقل قناة بي ان سبورت أحداث مباراة برشلونة بث مباشر من ملعب تيريز ريفيرو، في الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2021-2022.وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس". وتنقل الشبكة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو على قناة "beIN Sports HD 1" بصوت المعلق علي محمد علي.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد تيريزا ريفيرو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري الإسباني، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ويعاني برشلونة بشدة في الموسم الجاري من تراجع النتائج والترتيب سواء في بطولة الليجا أو دوري أبطال أوروبا، برشلونة قادم للقاء اليوم من الهزيمة امام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بهدفين مقابل هدف في لقاء لم يقدم فيه فريق برشلونة الأداء القوي المنتظر منه ولا سيما وأن اللقاء كان على ملعبه ووسط جماهيره، برشلونة سيخوض لقاء اليوم تحت شعار لا بديل عن الانتصار من أجل الزحف للأمام في جدول ترتيب الليجا في البداية ثم الحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب الليجا وأن كانت فرصته بتتأزم في ظل المستوى المتواضع الذي يقدمه الفريق الكتالوني حاليا.

برشلونة يقع حاليا في المركز التاسع وهو مركز لا يليق تماما مع حجم وقدرات الفريق الكتالوني ولا سيما وأن البرسا حصد 15 نقطة فقط، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ومني بالهزيمة في مباراتين وأحرز الفريق 15 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - لوك دي يونج - ممفيس ديباي

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة لها

وفي المقابل لا يختلف موقف رايو فاليكانو كثيرا عن برشلونة وخاصة وأنه قادم من هزيمة أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية بثلاث أهداف مقابل هدفين، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن استغلال عامل الدعم الجماهيري بجانب انكسارات برشلونة الأخيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحسين موقفه بجدول تريتب الدوري الإسباني.

رايو فاليكانو يقع حاليا في المركز السابع برصيد 16 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في لقاء ومني بالهزيمة في 4 مباريات، وأحرز الفريق 17 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

تشكيل رايو فايكانو المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: ديمتريفكس

خط الدفاع: باليو - سافيلتش - كاتينا - جارسيا

خط الوسط: كومسانيا - سيس

خط الوسط الهجوم: بالازون - طريخو - بيبي

خط الهجوم نتيكا