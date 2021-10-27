تراند اليوم : ماتش الاهلي بث مباشر .. ماتش الاهلي والاسماعيلي مباشر HD مشاهدة ماتش الاهلي والاسماعيلي بث مباشر يلا شوت

ماتش الاهلي بث مباشر ماتش الاهلي والاسماعيلي مباشر مشاهدة ماتش الاهلي والاسماعيلي بث مباشر يلا شوت ويخوض الأهلي لقائه الأول في الدوري المصري الممتاز الأربعاء الموافق 27- 10- 2021 أمام الإسماعيلي خلال الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز موسم 2021 – 2022.ويقام لقاء الأهلي ضد الإسماعيلي على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات وقطر.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام غدًا على إستاد برج العرب في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وأدى الأهلي تدريباته بعد ظهر اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في انطلاق منافسات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.وخاض اللاعبون جانبا من الفقرات البدنية في صالة الجيم قبل أداء التدريبات البدنية والفنية المتنوعة مع انطلاق المران.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى؛ على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية منفردة بقيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس بالفريق على ها

ولا يأمل أنصار الاسماعيلي في رؤية فريقهم يترنح في أسفل جدول الترتيب العام لموسم آخر بعد كابوس الموسم الماضي والذي كاد من خلاله النادي الأصفر أن يودع المسابقة نحو القسم الثاني، ونجح الدراويش في الحفاظ على مكانتهم في الدور الثاني رفقة المدرب إيهاب جلال الذي حل بالفريق كمنقذ ونجح في مهمته قبل أن يغادر صوب بيراميدز، وسيطر الأهلي على مواجهات الفريقين المباشرة لما يقرب من عشر سنوات كاملة بعدما فشل المنافس في تحقيق الفوز خلال 16 مباراة متتالية دون التغلب على الفريق الأحمر.

القنوات الناقلة لماتش الاهلي اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي منقولة من خلال أون تايم سبورت بصوت المعلقين مدحت شلبي على الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية، سيكون على المارد الأحمر تسجيل حضوره في الدوري من بوابة مواجهة الفريق المُلقب بـ “برازيل الكرة المصرية” على ملعب برج العرب لحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة واكتساب الثقة.

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ضمت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي الصفقات الجديدة مثل عمار حمدي وبيرسي تاو ولويس ميكيسون وحسام حسن وغيرهم، بينما يغيب عن صفوف الفريق المخضرم وليد سليمان بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء الأخير في المسابقة القارية، كما لم يتواجد كريم فؤاد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر لأسباب فنية بحتة.

استقر طلعت يوسف مدرب الاسماعيلي على تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي، حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع: مروان الصحراوي – باهر المحمدي – عبد الله جمعة – أحمد عيد، الوسط الدفاعي: محمود عبد العاطي “دونجا” – عماد حمدي، الوسط الهجومي: أحمد مدبولي – محمد الشامي، وفي الهجوم: شكري نجيب – شونجا.