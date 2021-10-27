تراند اليوم : بث مباشر برشلونه HD | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر ضد ورايو فاليكانو HD بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الاسباني

بث مباشر برشلونة مشاهدة برشلونه مباشر ضد رايو فاليكانو بث مباشر برشلونه ورايو فاليكانو مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر بث مباشر برشلونة الآن و يواجه نادي برشلونة نظيره رايو فاليكانو، اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى برشلونة للفوز والظفر بالثلاث نقاط خاصة بعد الخسارة من غريمه التقليدي ريال مدريد خلال الجولة الماضية بثنائية مقابل هدف.

بينما يسعى رايو فاليكانو للفوز من أجل تعويض خسارة ريال بيتيس التي تلقاها خلال الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدفين.

ومن المقرر أن تنقل مباراة برشلونة ورايو فاليكانو عبر قناة "beIN Sports HD 1" بصوت المعلق علي محمد علي. يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الثامن برصيد 16 نقطة.