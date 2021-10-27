تراند اليوم : مباراة الترجي اليوم مباشر .. بث مباشر الترجي والصفاقسي مشاهدة الترجي الرياضي التونسي اليوم مباشر الوطنية 1 مباشر مباراة الترجي

مباراة الترجي اليوم مباشر الترجي الرياضي التونسي اليوم مباشر الوطنية 1 مباشر مباراة الترجي مشاهدة مباراة الترجي والصفاقسي بث مباشر في المباراة الت تقام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على ستاد الاولمبي حمادي العقربي، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري الرابطة التونسي، سيبحث كل من الترجي والصفاقسي عن الانتصار في لقا اليوم والخروج من اللقاء بالنقاط الثلاث من أجل المنافسة على قمة ترتيب الدوري، قرعة الدوري التونسي وضعت الترجي مع الصفاقسي في المجموعة الثانية بجانب الإفريقي وهي مجموعة قوية بكل تأكيد، ولذلك سيسعى كلا الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث من أجل الزحف للأمام في جدول ترتيب المجموعة.

الترجي يدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية بعدما فاز على الاتحاد الليبي بهدف دون رد وتأهل لدور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي، كما هو حال الصفاقسي القادم للقاء اليوم من انتصار ساحق على باييلسا يونايتد بطل نيجيريا في البطولة الإفريقية وصعد للدور الثاني من الكونفدرالية.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الصفاقسي

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: عبد القادر بدران - الياس الشتي - أمين توغاي - أمين بن حميدة

خط الوسط: غيلان الشعلالي - رشاد العرفاوي - محمد علي بن رمضان - نسيم بن خليفة

خط الهجوم: إيوالا - حمدو الهوني

تشكيل الصفاقسي المتوقع أمام الترجي

حراسة المرمى: محمد الهادي قعلول

خط الدفاع: حسام دقدوق - علاء غرام - محمد أمين الحمراني - نور الزمان الزموري

خط الوسط: شادي الهمامي - عبد الله العمري - كريس كواكو - أشرف الحباسي

خط الهجوم: أيمن الحرزي - فراس شواط

موعد مباراة الترجي والصفاقسي والقنوات الناقلة لها

تقام مواجهة الترجي والصفاقسي في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت رادس، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الترجي والصفاقسي عبر الوطنية التونسية.