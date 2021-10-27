تراند اليوم : رجيم الخضار والفواكه لمدة شهر

يوج العديد من أنواع الرجيم التي يمكن إتباعها، كما أن بارمج الريجيم تختلف عن بعضها البعض ومن أفضل هذه البرامج هو رجيم الخضار والفواكه لمدة شهر، حيث ستشعرون بالفرق بعد إتباع خطوات هذا الريجيم المبني على الفواكه والخضراوات، حيث لا يمكننا أن نحرم أجسامنا من الطعام والشراب نهائيا كما نرى في الكثير من برامج الريجيم التي تحر الجسم من أي نوع من أنواع الطعام.

*رجيم الخضار والفواكه..

أمجع الطرق لتخسيس الوزن هو إتباع حمية الخظار والفواك، و تأتي هذه الطريقة بنتائج مبهرة خلال فترة قصير لا تتجاوزالشهر، و يتم ذلك بالتباع الخطوات التالية:

اليوم الأول رجيم سريع، رجيم صحي: هو أهم الأيام في هذا البرنامج ، في هذا اليوم تستطيع تناول الفواكه فقط و أكرر الفواكه فقط طوال اليوم بالكمية التي تريد، تناول ما تريد أو ما يتوفر من أنواع الفواكة باستثناء الموز وعليك ايضاً شرب من 8-12 كأس منن الماء، وبالتأكيد يفضل التنويع في أصناف الفواكه.

اليوم الثاني

رجيم سريع، رجيم صحي: هذا اليوم هو يوم الخضروات اذا يمكنك تناول ما تريد من حيث الكميه والنوعيه ولكن تذكر الخضروات فقط، تستطيع أن تتناول الخضروات سواءً النيه أو المسلوقه منها ويسمح كذلك بتناول البطاطا المسلوقه ولكن يفضل في الصباح، وبالتأكيد عليك شرب من 8-12 كأس من الماء.



اليوم الثالث

رجيم سريع، رجيم صحي: هذا اليوم هو خليط بين اليومين الأول والثاني فتستطيع تناول الفواكه خلال النهار والخضروات خلال المساء أو العكس و عليك الابتعاد عن البطاطا والموز فهما ممنوعتان في هذا اليوم، وكالمعتاد يجب شرب من 8-12 كأس من الماء.

اليوم الرابع

رجيم سريع، رجيم صحي: في اليوم الرابع عليك بتناول 10 حبات موز و ثلاثة أكواب من الحليب وينصح بتقسيمها على النحو التالي حبة موز وكوب حليب في الصباح الباكر، حبتين من الموز عند الظهر، وحبتين من الموز وكوب حليب في وقت الغداء، ثلاث حبات موز بعد العصر وأخيراً حبتين من الموز وكوب حليب في الليل.

اليوم الخامس

رجيم سريع، رجيم صحي: اليوم تستطيع تناول مقدار كوب من الرز (250-350) غم على الغداء وأكل من 6 او 7 حبات من البندوره موزعه على طول اليوم وعليك اليوم بشرب من 12-15 كوب من الماء.

اليوم السادس

رجيم سريع، رجيم صحي: هو تكرار لليوم الثاني (رجيم الخضروات) ولكن مع اختلاف بسيط وهو أنه بمقدورك تناول كوب من الأرز (250-350)غم عند الغداء و لا تنسى تناول من 8- 12 كأس من الماء.

اليوم السابع

تستطيع خلاله تناول الخضروات والأرز (250-350)غم على الغداء وشرب عصير الفواكه.