تراند اليوم : رجيم الفواكه والخضار لمدة اسبوع

يوج العديد من أنواع الرجيم التي يمكن إتباعها، كما أن بارمج الريجيم تختلف عن بعضها البعض ومن أفضل هذه البرامج هو رجيم الفواكه والخضار لمدة اسبوع كامل، حيث ستشعرون بالفرق بعد إتباع خطوات هذا الريجيم المبني على الفواكه والخضراوات، حيث لا يمكننا أن نحرم أجسامنا من الطعام والشراب نهائيا كما نرى في الكثير من برامج الريجيم التي تحر الجسم من أي نوع من أنواع الطعام، لكن برنامجنا يعتمد على تحفيز الجسم على حرق الدهون والسعرات الحرارية مع المحافضة القدر الكافي من الفيتامينات والسكرات التي يحتاجها الجيم حتى لا ينهك الجسم وتتضرر أعضائه، و رجيم الفواكه والخضار لمدة اسبوع يعتبر من أفضل أنواع الريجيم التي يمكن إتباعها.

*رجيم الفواكه والخضار.

رجيم الفواكه والخضار لمدة اسبوع كامل حيث ستشعرون بالفرق مباشة من خلال أخذ الوزن قبل البدأ في الرجيم وبعد مضي أسبوع على كامل من الرجيم حسب ما هو موضع أدناه.

الفواكه المقصودة بالرجيم هي فقط الكمثري والتفاح والبرتقال واليوسفي ، والخضار المشار إليه بالرجيم هو الخيار والكروم (الكرنب أو الملفوف) والطروح (القثاء أو القتة) والخس والكوسة والكزبرة والجرجير والبازلاء والبامية والبقدونس والباذنجان والفاصوليا، وتؤكل هذه الخضروات طازجة أو بالطهي مع المرقة بدون زيت، ويجب خلال الرجيم أن يكون البيض مسلوقاً فقط، ويكون الحليب قليل أو خالي الدسم فقط .

وهذه هي خطوات برنامج رجيم الفواكه والتي عليكم إتباعها بدقة:

في اليوم الأول

وجبة الإفطار تفاحة + برتقالة ،وجبة الغداء طبق سلطة فواكه ،وجبة العشاء: طبق سلطة فواكه وعند الإحساس بالجوع يتم تناول الفاكهة.



في اليوم الثاني

وجبة الإفطار 3 حبات خيار + جزر + خس. وجبة الغداء طبق سلطة خضروات من الخضروات المسموح بها خلال الرجيم بشرط السلق مع مرقة دجاج وبدون زيت وجبة العشاء طبق سلطة خضراء.



في اليوم الثالث

وجبة الإفطار طبق من خليط الفواكه والخضروات المسموح بها حسب الرغبة ،وجبة الغداء: خضروات فقط بدون لحم ،وجبة العشاء: طبق سلطة فاكهة أو سلطة خضراء.

في اليوم الرابع

وجبة الإفطار: 2 ثمرة موز + كوب من الحليب قليل ويفضل خالي الدسم ،وجبة الغداء: 3 ثمرات موز + 2 كوب حليب قليل أو خالي الدسم ،وجبة العشاء: 3 ثمرات موز + كوب من الحليب القليل أو الخالي الدسم.



في اليوم الخامس والسادس والسابع

وجبة الإفطار 2 بيضة مسلوقة + كوب من الحليب قليل أو خالي الدسم أو كوب من عصير البرتقال أو الجريب فروت (كريب فروت) الطازج الغير محلي ،وجبة الغداء دجاج أو لحم أو سمك مشوي أو بالفرن.