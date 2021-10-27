تراند اليوم : مشروبات لحرق الدهون

بحثاً عن الأناقة وعن الجمال نجد اهتمام كبير من جانبِ السيدات والرّجال، هذا الأمر جعل منا مقدمين لكم مشروبات لحرقِ الدهون بوصفاتها النهائية والتي تكشفُ لنا عن جملة من الوسائل والطرق والمواد التي تحرق الدهون، وحرق الدهون بشكلٍ أو بآخر يقصد به التخلص من الكرش والزوائد في الجسم، هذا الأمر يُساعدنا بشكلٍ أو بآخر على الأناقة في تلك اللحظة التي نتخلص منها من الدهون الزائدة، ولا ننثني عن الإشارة على أن موجبات الحُصول على مشروبات لحرق الدهون بالأمر السهل، بل يجب توخي الحذر والبحث عن مشروب مجرب وفعال ولا آثار سلبية فيه على الإطلاق.

*مشروبات لحرق الدهون البطن.

حرق دهون البطن يعد الهدف الاسمى للكثير من الأفراد هنا وهناك، فيما يلي نكشف لكم الستار ونقدم مجموعة من الوصفات وفي مقدمتها مشروبات لحرق الدهون.

الخيار: من الخضار المميزة وندعوكي لتدخليه في نظامك الغذائي المتوازن إذا أردت تقليل نسبة الدهون في البطن، وهو منعش للغاية وغني بالمياه والألياف كذلك وفقير بالسعرات الحرارية والسكريات.

البقدونس والكزبرة: وهما منخفضان جدًا في كمية السعرات الحرارية وكذلك غني بالحيوية التي تساعدك على التخفيف من احتباس الماء دون التسبب المباشر في الانتفاخ أو الإنزعاج في البطن كما تفيد الدراسات.

الليمون: وهو عصير يقضي على كل أشكال السموم المتراكمة بالجسم وهذا بدوره ليساعد على إذابة الدهون كاملة بسرعة أكبر وذلك لأن التمثيل الغذائي هذا للدهون يصبح أسرع بوتيرته حين يتم ازالة الشوائب من الجسم كاملة.

الزنجبيل: وهذا النبات يحفز التمثيل الغذائي بشكل سريع ويمنع الإمساك كذلك ويذيب الدهون الغير المرغوب بها في الجسم.

مشروبات لحرق الدهون اثناء النوم

جرت العادة عند الكثير من الأفراد ان يتناول العشاء أو الغذاء ومن ثم يقوم بالنوم، هذا الأمر سلبي، ولكن من الممكن تطويعه ليصبه أمر إيجابي.