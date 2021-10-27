تراند اليوم : رجيم التمر واللبن في اسبوع

يوجد العديد من طرق الريجيم التي يمكن إتباعها من قبل الباحثين عن الرشاقة والجمال، ومن أنجع هه الطرق هو رجيم التمر واللبن في اسبوع، حيث ستلاحضون الفرق من خلال أول أسبوع تتبعون فيه هذا الرجيم، ومن المعروف أن التمر واللبن يحتوات على قيمة غذائية عالية ومغذية، كما أن تناول التمر واللبن من العادات الصحية التي ينصح بالتباعها بشكل يومي، لذا كان إختيارنا لهذا النوع من أنواع الرجيم الذي لا ينهك الجسم ويستنفذ جميع طاقاته مما قد يؤدي إلى الإجهاد والتعب للجسم، فالبن و التمر يحتوي على سكريات وفيتامنات مهمة للجسمن مما سيعوض النقص في باقي الأطعمة لكنه لن يتسبب في أي زيادة للوزن، و سنتعرف على باقي التفاصيل عن رجيم التمر واللبن في اسبوع في أسفل هذا الجمهور.

رجيم التمر واللبن

رجيم التمر واللبن في اسبوع

يعد رجيم التمر والبن من افضل أنواع الريجيم وهو من الطرق التي تساعد علي انقاص الوزن دون أي أضرار جانبية، وهو من أنوات الريجيم المفيدة لجسم حيث يحتوي التمر علي مواد مفيد ، ومغذية لجسم ،ويجب اتباع الطريق بشكل صحيح حتي لا يتحول التمر الي ضرر لصحتك اما البن فهو مفيد للحفاظ علي حيوية الجسم ،وعدم الاصابة بأمراض الجهاز الهضمي ،والحفاظ علي ادائه الطبيعي ،ومن مميزاته انه متوفر للجميع ،وابسعار في متناول الجميع ايضا ،ويحتوي البن والتمر علي الكالسيوم ،والمغنيسيوم ،والفوليك ،والثامين ،وفيتامنات هامة ايضا كفيتامين A.B6.B12.C.D بالاضافة الي البروتينات ،والدهون ،والنشويات ،والماء ،والحديد .

وهذه الطريقة مقسمة علي ثلاث ،وجبات رئيسية فقط وهي على النحو التالي:

وجبة الإفطار: عدد 7 تمرات + كوب من الحليب أو كوب من اللبن الرائب أو عبوة زبادي. ويفضل أن تكون في الصباح بعد الساعة 88 ،وجبة الغداء: 7تمرات + كوب لبن أو حليب أو زبادي. ويحب أن تكون في منتصف اليوم و وجبة العشاء: 7تمرات + كوب لبن أو كوب حليب أو علبة زبادي. ويجب ألا تتخطي هذه الوجبة الساعة 88 مساءً.

ملاحظة / يسمح بتناول الشاي والقهوة وغيرها من الأعشاب كالينسون والكمون وغيرها لكن بدون إضافة سكر. أو أن يكون سكر دايت. كما يجب أن يتناول المتبع لهذا الرجيم ما لا يقل عن 8 أكواب من الياه بشكل يومي، وكلما زادت كلما كان أفضل.

والاهم هو الحفاظ علي التمارين الرياضية بشكل مستمر وعند الانتهاء من الريجم لا يعاد تكراره الي بعد استشارة الطبيب للحفاظ علي سلامتك وسلامة جسدك .