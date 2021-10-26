تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. ماتش الزمالك بث مباشر الآن HD مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر ضد انبي مشاهدة ماتش الزمالك وانبي بث مباشر HD

بث مباشر الزمالك ماتش الزمالك بث مباشر الآن HD مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر ضد انبي مشاهدة ماتش الزمالك وانبي بث مباشر HD مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد انبي enppi vs al zamalek في الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء ، بعد التاهل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا يبدا اليوم الموافق 26 اكتوبر فريق الزمالك رحله الحفاظ علي لقبه في الدوري المصري وسوف يبدا فريق الزمالك مشوراه في هذا الموسم بمواجهه نظيره انبي وذلك علي ارضيه ملعب بترو سبورت وهو معقل انبي في هذه المباراه والذي سوف يستقبل عليه الزمالك في مواجهه الذهاب بين الفريقين ، وسوف تنطلاق اليوم المواجهه في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الزمالك وإنبي

فريق الزمالك هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع الاول من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الزمالك قادم من التاهل الافريقي الي دور دور المجموعات الي دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم وذلك بعد ان كرار الانتصار علي الفريق كيني توسكر يوم الجمعه الماضيه وحقق الزمالك الانتصار في هذا المباراه بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ ، فريق الزمالك اليوم سوف يلعب اول مباراه له في الدوري وهو يبحث عن تحقيق نتيجه جيده في رحله الحفاظ علي لقبه في الدوري.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وعلي الجانب الاخر فريق انبي فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الاولي من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق انبي في اخر موسمين له في الدوري المصري مع مدربه الكبير حلمي طولان وهو يقدم اداء مميز وفي الموسم الماضي احتل الفريق المركز السادس ، فريق انبي هو الاخر اليوم سوف يخوض المباراه وهو يريد تحقيق نتيجه جيده امام حامل اللقب من اجل المنافسه علي مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري والمنافسه علي التواجد في البطولات الافريقيه الموسم القادم.