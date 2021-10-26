تراند اليوم : بث مباشر مباراة الزمالك الآن .. بث مباشر ماتش الزمالك يلا شوت بث مباشر الزمالك وانبي HD ماتش الزمالك بث مباشر HD بث مباشر الزمالك وانبي

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يبدأ الزمالك رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة قوية ومثيرة أمام إنبي، دائما ما تشهد مباريات الزمالك وإنبي ندية وإثارة بين الفريقين وعلى الرغم من تفوق الأبيض إلا أن إنبي يظل دائما منافسا شرسا، وسيبحث الزمالك في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لبداية رحلة الدفاع عن لقبه بدون أي مفاجأت أو صدمات.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن عن قائمة الزمالك للقاء اليوم والتي شهدت تواجد كلا من ،محمد أبو جبل – محمد عواد - حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي -طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي - يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – إمام عاشور – يوسف أوباما

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الزمالك وإنبي عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات أون تايم سبورت.

وفي المقابل سيبحث إنبي في لقاء اليوم عن تحقيق أول مفاجأت بطولة الدوري وإسقاط حامل اللقب وحصد النقاط الثلاث، الفريق البترولي احتفظ بالقوام الاساسي له خلال الميركاتو الصيفي المنصرم ولا سيما في ظل رغبة حلمي طولان المدير الفني في تقديم أداء أفضل واحتلال مركز متقدم بجدول الدوري، ولم يرحل عن الفريق إلا القائد رامي صبري الذي انتهى عقده مع الفريق وانضم لفريق فاركو الوافد الجديد للدوري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد انبي enppi vs al zamalek في الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء ، بعد التاهل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا يبدا اليوم الموافق 26 اكتوبر فريق الزمالك رحله الحفاظ علي لقبه في الدوري المصري وسوف يبدا فريق الزمالك مشوراه في هذا الموسم بمواجهه نظيره انبي وذلك علي ارضيه ملعب بترو سبورت وهو معقل انبي في هذه المباراه والذي سوف يستقبل عليه الزمالك في مواجهه الذهاب بين الفريقين ، وسوف تنطلاق اليوم المواجهه في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الزمالك وإنبي

فريق الزمالك هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع الاول من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الزمالك قادم من التاهل الافريقي الي دور دور المجموعات الي دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم وذلك بعد ان كرار الانتصار علي الفريق كيني توسكر يوم الجمعه الماضيه وحقق الزمالك الانتصار في هذا المباراه بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ ، فريق الزمالك اليوم سوف يلعب اول مباراه له في الدوري وهو يبحث عن تحقيق نتيجه جيده في رحله الحفاظ علي لقبه في الدوري.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وعلي الجانب الاخر فريق انبي فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الاولي من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق انبي في اخر موسمين له في الدوري المصري مع مدربه الكبير حلمي طولان وهو يقدم اداء مميز وفي الموسم الماضي احتل الفريق المركز السادس ، فريق انبي هو الاخر اليوم سوف يخوض المباراه وهو يريد تحقيق نتيجه جيده امام حامل اللقب من اجل المنافسه علي مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري والمنافسه علي التواجد في البطولات الافريقيه الموسم القادم.