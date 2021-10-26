تراند اليوم : رابط نتائج السبر الترشيحي 2021 : رابط نتائج الترشيحي 2021 موقع وزارة التربية السورية نتائج سبر البكالوريا سوريا 2021

أعلنت وزارة التربية السورية نتائج سبر البكالوريا سوريا دورة 2021 ، حيث ظهرت الآن نتائج الترشيحي 2021 من موقع نتائج الطلاب للفرعين العلمي والأدبي ، والاستعلام عن طريق الاسم أو رقم الاكتتاب، moed.gov.sy ،وتم الإفراح عن نتائج الاختبار الترشيح لجميع الطلاب بالمحافظات السورية بعد طول انتظار، وسنرفق لكم رابط الاستعلام عن نتائج سبر البكالوريا سوريا دورة 2021 بنهاية هذا الموضوع.

نشرت اليوم وزارة التربية السورية بيان حمل ظهور واعتماد نتائج سبر البكالوريا سوريا 2021 ، لطلاب الثانوية العامة بجميع المدن السورية، حيث أعلن الدكتور هزوان الوز نتائج اختبار الترشيح للتقدم لامتحان الثانوية العامة دورة 2021 بفرعيها العلمي والأدبي بصفة الدراسة الحرة.

نتائج سبر البكالوريا سوريا 2021 نتائج الاختبار الترشيحي لطلاب الثانوية العامة

نشرت وزارة التربية السورية بيان حول صدور نتائج سبر البكالوريا 2021 في سوريا جاء فيه:

عدد المسجلين لهذا الاختبار بلغ 39412 طالباً وطالبة منهم 7228 في الفرع العلمي و 32184 في الفرع الأدبي لافتاً إلى أن عدد المتقدمين في الفرع العلمي بلغ 6961 نجح منهم 4769 بنسبة نجاح مقدارها 68،51 بالمئة بينما بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 30872 طالبا وطالبة نجح منهم 21680 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 70،23 بالمئة.

وأشار الوزير إلى أن النتائج تم نشرها على موقع الوزارة وتشمل أسماء الناجحين والراسبين ودرجاتهم المفصلة وهي تثبت جدية الراغبين من الطلبة الأحرار بالتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة ما يسهم في ضبط العملية الامتحانية العامة ويرفد المجتمع بمخرجات ذات معارف ومهارات جيدة، مبينا أن توقيت الاختبار شكل دافعاً لالتزام الطلاب في مدارسهم، والحد من التسرب في التعليم المهني.

وأوضح وزير التربية أن الطالب الناجح في الاختبار يتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية بصفة دراسة حرة في المحافظة التي تقدم بها للاختبار حصراً وبالفرع الذي اختاره وعلى الطالب الناجح بالاختبار مراجعة دائرة الامتحانات بعد صدور تعليمات التسجيل للامتحانات العامة لدورة 2021 م للحصول على إشعار النجاح والتسجيل.

والجدير بالذكر أن نسبة النجاح في اختبار الترشح للفرع العلمي دورة 2021 بلغت 70،15 بالمئة وللفرع الأدبي 73،34 بالمئة.

رابط نتائج الترشيحي 2021 موقع وزارة التربية السورية

ننشر لكم الآن الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج سبر البكالوريا 2021 من موقع وزارة التربية.

رابط نتائج الطلاب الاختبار الترشيحي

الاستعلام عن نتائج فحص الاختبار الترشيحي 2021 من موقع وزارة التربية السورية برقم الاكتتاب واسم الطالب واسم المحافظة، وف حالة تعرضكم لأي معوقات برجاء التواصل معنا.