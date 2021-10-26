الارشيف / منوعات

تراند اليوم : نتائج السبر سوريا .. نتائج سبر بكالوريا 2021 رابط نتائج الترشيحي 2022 حسب الاسم تحميل نتائج سبر البكالوريا 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

يبحث طلاب وطالبات البكالوريا الحرة في سوريا عن نتائج السبر المعلومات 2021  في سوريا والتي ظهرت قبل قليل عبر موقع وزارة التربية السورية .

 

فقد أعلنت رسميا الان وزارة التربية والتعليم السورية نتائج السبر 2021  الترشيحي علمي وادبي www.moed.gov.sy عبر موقع وزارة التربية اليوم الخميس .

 

وزارة التعليم السورية أكدت أنه بامكان جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم الاكتتاب عبر الموقع مباشرة.

 

فقد أكدت مصادر مطلعة في وزارة تعليم سورية أن نسبة النجاح في اختبارات ترشح للبكالوريا بلغت 85% .

 

حيث أنهى طلاب البكالوريا في سوريا الراغبين بالترشح للثانوية الحرية ، اختبارات الترشح للعام 2021  والذي عقدته الوزارة قبل ايام قليلة ، حيث من المقر ران يتم الافراج عن نتائج المقبولين والناجحين في اختبار السبر المعلومات للعام 2021  خلال ساعات قليلة لجميع طلاب البكالوريا الحرة في سوريا .

 

وبامكانكم استخراج نتيجة اختبارات الترشح للثانوية الحرة للعام 2021  مباشرة من موقع الوزارة الرسمي، والاطلاع على كشف درجات في السبر المعلومات للبكالوريا الحرة 2021  من خلال رابط نتائج السبر البكالوريا 2021  نتائج الترشيح للشهادة الثانوية في سوريا 2021  علمي وادبي | وزارة التربية في سوريا نتائج سبر البكالوريا حسب الاسم www.moed.gov.sy سبر 2021 حسب الاسم.

وزارة التعليم السورية أكدت أنه بامكان جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم الاكتتاب عبر الموقع مباشرة.

ويمكن الأن الوصول إلى رابط نتائج السبر الترشيحي 2021 من خلال موقع وزارة التربية السورية " http://moed.gov.sy/site/scientific/index.php " والحصول على نتائج السبر بالأسم الثلاثي ورقم الاكتتاب.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا