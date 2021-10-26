تراند اليوم : رابط نتائج السبر : رابط نتائج الترشيحي 2021 : نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة دورة 2021

أعلنت قبل قليل وزارة التربية السورية ، جميع نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2021 عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت لجميع طلاب البكالوريا علمي وادبي الذين خاضوا اختبار الترشيحي للبكالوريا الحرة 2021 .

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، ان عدد المتقدمين في الفرع العلمي بلغ 15705 طلاب نجح منهم 10746 وبنسبة نجاح بلغت 42ر68 بالمئة كما بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 37187 طالبا وطالبة نجح منهم 24110 وبنسبة نجاح 83ر64 بالمئة .

طالع كشوفات الناجحين والراسبين في نتائج السبر الترشيحي للبكالوريا 2021 علمي وادبي في سوريا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية برقم الاكتتاب والاسم لجميع طلاب .

يبحث طلاب وطالبات البكالوريا الحرة في سوريا عن نتائج السبر المعلومات 2021 في سوريا والتي ظهرت قبل قليل عبر موقع وزارة التربية السورية .

فقد أعلنت رسميا الان وزارة التربية والتعليم السورية نتائج السبر 2021 الترشيحي علمي وادبي www.moed.gov.sy عبر موقع وزارة التربية اليوم الخميس .

وزارة التعليم السورية أكدت أنه بامكان جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم الاكتتاب عبر الموقع مباشرة.

ويمكن الأن الوصول إلى رابط نتائج السبر الترشيحي 2021 من خلال موقع وزارة التربية السورية " http://moed.gov.sy/site/scientific/index.php " والحصول على نتائج السبر بالأسم الثلاثي ورقم الاكتتاب.