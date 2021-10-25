تراند اليوم : مباراة سوريا بث مباشر .. مشاهدة مباراة سوريا وسريلانكا بث مباشر HD بث مباشر سوريا وسريلانكا يلا شوت مباراة سوريا بث مباشر

مباراة سوريا بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وسريلانكا بث مباشر HD بث مباشر سوريا وسريلانكا يلا شوت مباراة سوريا بث مباشر يسعى المنتخب الأولمبي السوري لتحقيق النقاط الثلاث في افتتاح مباريات مجموعته الأولى التي تضمه إلى جانب منتخبي اليمن وقطر صاحب الضيافة للتصفيات.

موعد مباراة سوريه ضد سريلانكا

تقام مباراة سورية الأولمبي وسيرلانكا يوم الإثنين 25 تشرين الأول الجاري في الدوحة عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دمشق والسعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات والسابعة بتوقيت القاهرة.

قنوات ناقلة لمباراة سوريا الأولمبي وسيرلانكا

تنقل مباراة منتخب سوريه الأولمبي وسيرلانكا على إحدى قنوات الكأس الرياضية بالإضافة لقناة بي إن سبورت المفتوحة “bein sports” المفتوحة.