تراند اليوم : مباراة بشكتاش بث مباشر .. مشاهدة مباراة بشكتاش وغلطة سراي مباشر يلا شوت مباراة بشكتاش بث مباشر علطة سراي HD

مباراة بشكتاش بث مباشر .. مشاهدة مباراة بشكتاش وغلطة سراي مباشر يلا شوت مباراة بشكتاش بث مباشر يستضيف فريق بشكتاش ضيفاً ثقيلاً علي نظيره غلطة سراي في دربي الأتراك في مباراة هامة وقوية للغاية علي أرضية ملعب فودافون أرينا اليوم وذلك في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم

ويحتل فريق بشكتاش المركز السادس علي جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة حصدهم من خلال مشاركته في 9 جولات حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقي مبارتاين هزيمة بينما يتواجد فريق

غلطة سراي في المركز الثامن علي جدول الترتيب برصيد 17 نقطة متساوياً مع الخصم بنفس رصيد النقاط

فريق سيرجين يالتشين يخرج من خسارة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع. وخسر بشيكتاش أمام سبورتنج لشبونة 4-1 على أرضه. نظروا إلى أعماقهم تمامًا. فاز غلطة سراي في الدوري الأوروبي على لوكوموتيف موسكو خارج أرضه 1-0. الأصفر والأحمر في وضع غير مؤات في خوض المباراة يوم الإثنين. لديهم يوم أقل للتحضير لدربي اسطنبول مع بشيكتاش. الفريق المضيف لم يهزم في ثماني مباريات متتالية بين هذه الأندية. في الموسم الماضي ، فاز بشيكتاش 2-0 على أرضه.

انتهت آخر أربع مباريات على أرضه ضد جالطة سراي في فودافون بارك بالانتصارات. لم يفز غلطة سراي في فودافون أرينا منذ موسم 2014-15 الدوري التركي الممتاز. حصل بشيكتاش على 10 نقاط من آخر 18 عرض له في سوبر ليج . تفوق النسور السوداء على خصومه 14-11 خلال هذا الإطار الزمني المكون من ست مباريات.

حصل غلطة سراي أيضًا على 10 نقاط من آخر 18 متاحة لهم. وتفوق المنافسون على الأصفر والأحمر بنتيجة 9-8 على مدار آخر ست مباريات. قد يغيب يالشين ثلاثة لاعبين عن المباراة بسبب الإصابات. ويعاني لاعب الوسط أتيبا هاتشينسون من إصابة في عضلة الفخذ ويستبعد حتى الشهر المقبل.

ومن المحتل أن يعود لاعب خط الوسط جورج كيفين نكودو الذي أصيب في المباراة الماضية بإصابة شد عضلي بسيط لذا يمكنه العودة في الوقت المناسب مرة أخري. تم استبعاد محمد طوبال من المباراة بسبب إصابة في الفخذ. يمكن أن يغيب فاتح تيريم مدرب غلطة سراي عن لاعبين في الديربي. المدافع ساشا بوي يعاني من مشكلة في العضلات. من المرجح أن يعود لاعب الوسط أردا توران من إصابة في الكاحل خلال المباراة.