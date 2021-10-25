تراند اليوم : تلفزيون السودان بث مباشر :: البث المباشر تلفزيون السودان مشاهدة تلفزيون السودان القومي مباشر HD

البث المباشر تلفزيون السودان مشاهدة تلفزيون السودان القومي مباشر تلفزيون السودان بث مباشر قناة السودانية 24 هي من القنوات الشعبية التي يحبها السودانيون الذين يعجبون بالمحتوى المعروض على القناة بين عرض مختلف الأخبار السياسية والترفيهية التي تقدمها لجمهورها، وقناة 24 بدأت في تحديث جودة قنواتها لأغراض عديدة منها دعم القناة لتمكينها من مشاهدة الإطلالة المميزة والمختلفة للمشاهد العربي الذي يرغب في متابعة الأعمال التلفزيونية الجميلة التي تبهج الجمهور وتمنحه الفرصة لمتابعة جديد. أعمال فنية مقدمة للجمهور السوداني الراغب في متابعة أخبار البلد اليومية وسنعرض لكم تردد القناة السودانية 24 على نايل سات 2022.

تردد قناة سودانية 24 على نايل سات 2022

يتيح تردد قناة 24 السودانية على النايل سات للمشاهدين في السودان متابعة أخبار البلاد اليومية وإطلاعهم على شؤون البلاد الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقديم أخبار مميزة بالإضافة إلى توفير الأخبار الترفيهية والاقتصادية والاجتماعية. يريد أن يتابع حصريًا أخبار البلاد.

تردد قناة 24 السوداني الجديد علي النايل سات

تهتم القناة السودانية 24 بتقديم محتوى متنوع وجديد للجمهور الراغب في متابعة برامج القناة بما في ذلك البرامج السياسية التي تناقش الوضع السياسي في السودان داخلياً وخارجياً. دروسهم بعد إغلاق المدارس بسبب الأزمة الفيروسية، ووجهت وزارة التربية والتعليم بتقديم اجتماعات وزارة التربية والتعليم، وتهتم مجموعة القنوات بتغيير ترددها كل فترة، وسنضع التردد السوداني. قناة 24 على النايل سات.

تردد قناة السودان 24 على النايل سات 2022 HD

قناة 24 السودانية هي أول قناة تأسست في السودان. هي قناة تهتم بتقديم المحتوى بطريقة جديدة للجمهور العربي. هي قناة تأسست عام 1962 م في أكبر مناطق السودان. تم عرض أول بث لهذه القناة بواسطة أجهزة سودانية، وهي قناة تبث برامجها على مدار 24 ساعة في اليوم. ساعة واحدة لجمهورها العربي في كل مكان، بالإضافة إلى أنها تحظى بنسبة عالية من الجمهور العربي المهتم بمتابعة القناة، والتي تهتم بجودة الجمهور في تقديم البث الجيد، تردد القناة السودانية 24 على النايل سات، تردد قناة سودانية 24 على نايل سات 2022.

تردد قناة أنغام السودانية على النايل سات 2022

القنوات السودانية التي تقدم محتوى جديد وبث عالي الجودة، بالإضافة إلى ضبط جودة الصورة والصوت، مع الحفاظ على البث المستمر 24 ساعة في اليوم، ومنذ بداية عام 2022 م بدأت القناة بعرض تردد جديد للقناة لتحويل مدار القناة الجديد إلى مدار جديد أكثر جمالية للمشاهد العربي الذي يريد أن يتابع حصريًا الأخبار اليومية للقناة.

تردد قناة السودان 2022

جاءت بداية 2022 الجديدة مع تغيير بعد أن عرضت القناة الشريط الذي كان يتصدره، موضحًا رغبته في تغيير تردد القناة من أجل نقلها إلى فلك جديد، وتوفير البث الجيد للجمهور السوداني، ومع رغبته في تحقيق أكبر قدر من النجاح .. تقديم بث مميز يتيح للمستخدمين مشاهدة القناة بشكل مستمر دون أي مشكلة تؤثر على مشاهدتهم لمحتوى القناة سواء سياسي أو ثقافي أو اجتماعي أو فني، وهذا هو تردد القناة السودانية 24 على نايل سات 2022 الجديد.

القمر الصناعي: نايل سات: –

التردد: 12688 .

الاتجاه: عمودي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل التصحيح: 3/4 .

القمر الصناعي: عربسات: –

التردد: 12523 .

الاتجاه: عمودي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل التصحيح: 3/4 .

تردد قناة 24 السودانية على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد: –

نايل سات 10795 _ عمودي _ 27500 _ 5/6

عربسات 12523 _ عمودي _ 27500 _ 3/4

هوت بيرد 12399 _Horizontal_27500_2 / 3

تردد قناة السودان 24 على النايل سات 2022: –

التردد الأول: –

التردد: 10795 .

الاتجاه: عمودي .

معامل التصحيح: 5/6 .

معدل الترميز: 27500 .

التردد الثاني:

التردد: 11746 .

الاتجاه: عمودي .

معامل التصحيح: 3/4 .

معدل الترميز: 27500 .

قدمنا ​​لكم تردد القناة السودانية 24 على النايل سات 2022 للمشاهدين الذين يتطلعون إلى ضبط التردد على جهاز استقبال جديد لمتابعة الأخبار اليومية للقناة الأكثر مشاهدة في السودان في الآونة الأخيرة، لتصل إلى عدد كبير من المشاهدين يوميًا. على القناة، كذلك تعرفنا على تردد قناة سودانية 24 على نايل سات 2022.