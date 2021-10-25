تراند اليوم : نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 .. نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

نتائج اعتراض السادس اعدادي 2021 جاري رفعها على موقع وزارة التربية العراقية عقب الانتهاء من عمليات التحقيق والرصد للاخطاء من قبل لجان مختصة بوزارة التربية، ويترقب طلاب السادس بالعراق الاعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 . نتائج الاعتراضات ،ألف مبروك لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في اختبارات شهادة السادس الاعداد في العراق، حيث نوافيكم اليوم برابط مباشر لتحميل نتائج اعتراض السادس اعدادي 2021 مباشرة من وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط مباشر لتحمل الان كافة نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الاول حسب الأسم وحسب رقم الجلوس لجميع الطلاب وطالبات في السادس الاعدادي في العراق مباشرة من مواقع وزارة التربية والتعليم.

حيث يترقب طلاب السادس نتائج اعتراض السادس اعدادي 2021 ، للتعرف على نتائج مباشرة عبر مواقع مديرات تعليم العراق.

واعلنت وزارة التربية نتائج اعتراضات طلبة الثالث المتوسط في الامتحانات الوزارية / الدور الاول للعام الدراسي 2021،وذكر مدير عام الامتحانات والتقويم بالوزارة لمسؤولة موقع الوزارة الالكتروني لمياء العامري:" ان المديرية سلمت نتائج الاعتراضات لمديريات التربية في بغداد والمحافظات ليتم اعلانها اعتبارا من اليوم.

واشار الى وجود تغييرات في نتائج امتحانات الدور الاول للصف السادس الاعدادي لعد من الحالات في ضوء الاعتراضات التي تسلمتها المديرية.

وأعلن منذ قليل وزير التربية العراقية، محمد إقبال نسب النجاح في كل مادة، اللغة العربية 93%، اللغة الأنجليزية، 77%، الرياضيات، 85%، الإسلامية 98%، الفيزياء 90%، الكيمياء 93%، الإحياء 92%، الإجتماعيات 68%، وهي نتيجة طيبة قياسًا بالسنوات السابقة .

وأعلنت النتائج في المناطق التالية/

١-رصافه لاولئ

٢- رصافه ثانيه

٣-الرصافه ثالثه

٤-الديوانيه

٥-البصره

٦-النجف لاشرف

٧-ديالئ

٨-ميسان

٩-الكوت

الكرخ الاولى والثانية والثالثة والسليمانية وبابل والمثنى والبصرة وديالي وباقي المحافظات.