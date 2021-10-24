تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 7 HD مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة ٧ HD مسلسل الهيبة 5 الحلقة 7 الهيبة الجزء 5 كامل

في مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 7 الجديدة يفتش الامن اللبناني منزل جبل بحثاً عنه بعد نجاحه من الهرب من السجن.

رعات الاغنام يعتصمون وسط الهيبة مطالبين بإعادة إمدادات إليهم مما يدفع بعلي لمحاولة طردهم والاشتباك معهم لكن جبل يرسل شاهين الذي يبلغهم بدوره بأن المياه ستصلهم.

شاهين يحاول الانتقال لمنزله بعد عودة جبل شيخ الجبل لكن جبل يمنعه ويبلغه بأنه يحتاجه لجانبه.

جبل ينزل إلى الهوة وسط الهيبة للالتقاء بالشخص المسئول على سد الهيبة ويبلغه بضرورة وصول المياه إلى الجميع بالتساوي.

عصابات تقوم بسرقة المواطنين وهم بطريقهم إلى الهيبة ويتوجهون لجبل بعد سرقة أموالهم لمساعدتهم الذي يقوم بدوره بإصدار أوامر لضبطهم.

مسلسل الهيبة الجزء الخامس دراما لبنانية تجميع ما بين الأكشن والاثارة وتعرض أحداثاً عن تجارة السلاح وصراعات النفوذ والمناطق وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهريب عبر الحدود بين لبنان سوريا.

ويعرض مسلسل الهيبة الموسم الخامس من يوم الأحد للخميس على عدة قنوات فضائية ومنصات شاهد VIP ومن هذه القنوات ام بي سي وام تي في وغيرها.

توقيت عرض المسلسل على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة17:00 الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة و تتم الإعادة مرتين في اليوم في الساعة 04:00 الرابعة صباحا و الساعة 01:00 الواحدة ظهرا.

نجوم مسلسل الهيبة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح، منى واصف، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، محمد عقل، هند خضرا، ناظم عيسى

الحلقة السادسة