تراند اليوم : بث مباشر الكلاسيكو .. بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة HD كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر HD برشلونة وريال مدريد بث مباشر

بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو بث مباشر مشاهدة بث مباشر الكلالسيكو برشلونة وريال مدريد بث مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه ريال مدريد ضد برشلونه barcelona vs real madrid اليوم الاحد في الدوري الاسباني ، في كلاسيكو الارض من المقرر اليوم الاحد ان يفتح ملعب كامب نو ابوابه لاستقبال هذه المواجهه بين ريال مدريد وبرشلونه ، حيث من المقرر اليوم ان يستقبل برشلونه علي ارضيه ملعبه نظيره ريال مدريد وذلك ضمن مباريات الاسبوع التاسع من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف ينطلاق الكلاسيكو اليوم بين الريال وبرشلونه في تمام الساعه الرابعه والربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الخامسه والربع مساءا بتوقيت السعوديه ، واليوم كل فريق سوف يريد تقديم عرض قوي امام الاخر وتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل تحسين مركزه في الدوري.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد يدخل المواجهه اليوم وهو الضيف وذلك ضمن مباريات الدور الاول من الدوري الاسباني للموسم الحالي ، ريال مدريد قادم من انتصار كبير في اخر مباراه لعبها في دوري الابطال والتي كانت يوم الثلاثاء الماضي في الجوله الثالثه من دور المجموعات والتقي الريال في هذه الجوله مع فريق شاختار الاوكراني وقد حقق الريال الانتصار في هذه المباراه بنتيجه خمس اهداف مقابل لاشئ ، ريال مدريد الكلاسيكو حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني للموسم الحالي وذلك برصيد 17 نقطه جمعهم ريال مدريد بعد ان خاض الي الان 8 مباريات في مشوراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان الريال قد حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مبارتان وخسر الريال في مباراه واحده.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وعلي الجانب الاخر فريق برشلونه فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب من الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق برشلونه هو الاخر كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره في دوري ابطال اوروبا ولكن برشلونه قد حقق الانتصار الاول له في المجموعه بعد الخساره في اول جولاتين والتقي برشلونه في هذه المباراه مع فريق دينامو كييف الاوكراني الاربعاء الماضي وانتهت المباراه بفوز برشلونه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق برشلونه قبل مباراته مع الريال يحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم برصيد 15 نقطه وذلك بعد ان لعب هو الاخر 8 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري الاسباني لهذا الموسم ومن خلالهم حقق برشلونه الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر هو الاخر في مباراه واحده قبل مواجهه الريال.