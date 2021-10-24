تراند اليوم : بث مباشر برشلونة وريال مدريد .. مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر HD كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر HD بث مباشر مباراة برشلونة ريال مدريد بث مباشر HD

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استطاعت قنوات الجزيرة الرياضية الحصول على حق البث المباشر لجميع مباريات الدوري الاسباني الممتاز ودوري ابطال اوروبا والعديد من الدوريات الممتازة في العالم، وهاهي اليوم ستقوم ببث حي ومباشر للمباراة المرتقبة في كلاسيكو اليوم بين الناديين العريقين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة، وتم تخصيص قناة بي ان سبورت HD3 بتعليق المعلق الجزائري المشهور حفيظ الدراجي، والمعلق الرياضي السعودي المشهور فهد العتيبي على قناة بي ان سبورت HD1 للتعليق على الكلاسيكو اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة.

والقنوات الناقلة لكلاسيكو الليلة بين ريال مدريد وبرشلونة هي مايلي :

مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى الكلاسيكو Sky Sports 1 (uk) / 1HD

Sport TV 2

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 1 FR

Movistar+ Futbol

Movistar+ Futbol HD

Rah-e-Farda TV

beIN SPORTS HD 17 ES

Varzish Sport HD

الكلاسيكو مباشر مشاهدة بث مباشر الكلاسيكو ماتش برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة اليوم تطلق مباراة الكلاسيكو اليوم بأقوى حلة له منذ مدة طويلة حيث سيلاقي فريق برشلونة غريمه الازلي ريال مدريد في قمة مباريات الدوري الاسباني، فمن المتوقع وكالعادة ان يقوم المدربين بتقديم عروض قوية في هذا اللقاء الهام لكل محبي كرة القدم في العالم فقد صرح مدرب فريق برشلونة بان هذا اللقاء سيكون بمثابة اللقاء المصيري في الليجا الاسباني، وفي الاتجاه المقابل قال مدرب فريق ريال مدريد زبين الدين زيدان بان هذا اللقاء سيكون لقاء الموسم بالنسبة لفريق، ولذلك سنتعرف الان على تشكيلة فريق برشلونة وريال مدريد وتوقيت مباراة الكلاسيكو لحساب الدوري الاسباني اليوم.

تشكيلة برشلونة الرسمية في مباراة الكلاسيكو اليوم

سيقوم المدرب الإسباني ارنيستو فالفيردي بتدقفيم افضل اللاعبين في لقاء فريقه ضد ريال مدريد اليوم، حيث سيدخل المدرب بتشكيلة من الممكن ان تتغلب على ريال مدريد، فقد تعادل الفريقين في مبارياتهم الاخيرةـ، ولذلك سيقوم المدربين بمحاولة تعويض التعادل، ولهذا سيقوم اللاعب الارجنتيني فريقه في لقاءه ضد ريال مدريد في هذا اللقاء، حيث قال المدرب فالفييري إن لقثاء ريال مدريد في الدوري الاسباني يجب الترتيب له دائما، خاصة ان فريق ريال مدريد يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين، ولهذا يتوجب على فريق برشلونة ان يقدم افضل تشكيلة لديه، ولهذا قد جاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى:

الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيجن.

– خط الدفاع:

في خط الدفاع الايمن: المدافع الاسباني سيرجيو روبيرتو.

في قلب الدفاع الايمن: المدافع الإسباني جيرار بيكيه.

في قلب الدفاع الايسر: المدافع الفرنسي كليمون لجنجليه.

في الدفاع الايسر: اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو.

– وسط الميدان:

وسط ميدان ايمن: اللاعب البرازيلي ارثور.

وسط ميدان اوسك ولاعب محوري: اللاعب الإسباني بوسكيتس.

وسط ميدان ايسر: اللاعب الهولندي فرانك دي يونج.

-خط الهجوم:

سيلعب المدرب الاسباني بثلاثة مهاجمين وهميين، حيث سيقوم اللاعب الاروجوياني لوس سواريز واللاعب الفرنسي جريزمان بتبادل الأدوار في خط الهجوم، وذلك لكي يتم بعثرة اوراق خط الدفاع في صفوف الفريق الملكي ريال مدريد.

وقد اوضح المدرب الاسباني فالفيردي بان قرار وضع اللاعب نيلسون سيميدو قد جاء بسبب اصابة اللاعب الاسباني جوردي البا، ولذلك اصب حريا به بان يعتمد على اللاعب البرتغالي سيميدو كظهير ايسر بالرغم من تميزه في خط الدفاع اليمن لفريق برشلونة والمنتخب البرتغالي.

تشكيلة ريال مدريد الرسمية في مباراة الكلاسيكو اليوم

بحسب ما قالته صحيفة ماركا الاسبانية والتي تعد من اكثر الصحف العالمية اقترابا من ريال مدري، فان المدرب سيقوم بإقحام اللاعبين اللذين لعبو في اللقاء الماضي ضد فرق فلنسيا، ولكن من التغييرات التي ستطرأ على هذه التشكيلة هو اقحمام اللاعب البرازيلي كاسيميرو بديلا للاعب فينسيوس حيث سيلعب المدرب الفرنسي بطريقة 442 والتي ستكون هي المفضلة له في هذا اللقاء، حيث ستكون التشكيلة كالتالي:

-حراسة المرمي: الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

-خط الدفاع:

في الدفاع الايمن: المدافع الاسباني دانييل كارفخال.

في قبل الدفاع الايمن: المدافع الفرنسي رفاييل فاران.

في قب الدفاع الايسر: الدمراف الاسباني دوقائد فريق ريال دمريد سيرجيو راموس.

في الدفاع الايسر: المدافع الفرنسي بنيامين ميندي.

-خط الوسط:

وسط ايمن: اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش:

وسط محوري: اللاعب الاورجويياني فالفيردي.

وسط محوري: اللاعب البرازيلي كاسميرو.

وسط ايسر: اللاعب الالماني توني كروس.

-خط الهجوم:

قال المدرب الفرنسي زيدان بان خط الهجوم سيكون متواجد فيه الاعب الفرنسي الجزائري كريم بنزيما برفقة المهاجم الويلزي جاريث بيل، حيث ستكون هذه المباراة هي المباراة التي سيعمل فيها ريال مدريد على عمل القوة البدنية، ولذلك جاء اقحام اللاعب الويلزي جاريث بيل والذي يمر بفترة جيدة في المباريات الماضية ولاسيما لقاء فرنسا بالرغم من عدم تسجيله للأهداف.

توقيت مباراة فريق برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو اليوم

ستنطلق اليوم مباراة فريق برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة 5:15م بتوقيت مكة المكرمة، حيث ستلعب هذه المباراة على ملعب فريق برشلونة” كامب نو” والذي يعتبر هو الملعب المفضل لفريق ريال مدريد للعلب عليه، فقد حقق الكثر من الانتصارات على ارضية هذا الملعب، وفي من الجدير ذكره بان توقيت مباراة فريق برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو اليوم، ولكن الاحداث التي مر فيها اقليم كتالونيا ادى الى التأجيل

بث مباشر ريال مدريد ضد برشلونة اليوم الأحد 24/10/2021 مشاهدة بث مباشر برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو مباشر ويخوض فريقي برشلونة وريال مدريد لأول مرة منذ سنوات الكلاسيكو فيما بينهم بغياب النجمان الكبيران نيونيل ميسي وكريستانو رونالدو،

بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو بث مباشر مشاهدة بث مباشر الكلالسيكو برشلونة وريال مدريد بث مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه ريال مدريد ضد برشلونه barcelona vs real madrid اليوم الاحد في الدوري الاسباني ، في كلاسيكو الارض من المقرر اليوم الاحد ان يفتح ملعب كامب نو ابوابه لاستقبال هذه المواجهه بين ريال مدريد وبرشلونه ، حيث من المقرر اليوم ان يستقبل برشلونه علي ارضيه ملعبه نظيره ريال مدريد وذلك ضمن مباريات الاسبوع التاسع من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف ينطلاق الكلاسيكو اليوم بين الريال وبرشلونه في تمام الساعه الرابعه والربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الخامسه والربع مساءا بتوقيت السعوديه ، واليوم كل فريق سوف يريد تقديم عرض قوي امام الاخر وتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل تحسين مركزه في الدوري.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد يدخل المواجهه اليوم وهو الضيف وذلك ضمن مباريات الدور الاول من الدوري الاسباني للموسم الحالي ، ريال مدريد قادم من انتصار كبير في اخر مباراه لعبها في دوري الابطال والتي كانت يوم الثلاثاء الماضي في الجوله الثالثه من دور المجموعات والتقي الريال في هذه الجوله مع فريق شاختار الاوكراني وقد حقق الريال الانتصار في هذه المباراه بنتيجه خمس اهداف مقابل لاشئ ، ريال مدريد الكلاسيكو حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني للموسم الحالي وذلك برصيد 17 نقطه جمعهم ريال مدريد بعد ان خاض الي الان 8 مباريات في مشوراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان الريال قد حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مبارتان وخسر الريال في مباراه واحده.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وعلي الجانب الاخر فريق برشلونه فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب من الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق برشلونه هو الاخر كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره في دوري ابطال اوروبا ولكن برشلونه قد حقق الانتصار الاول له في المجموعه بعد الخساره في اول جولاتين والتقي برشلونه في هذه المباراه مع فريق دينامو كييف الاوكراني الاربعاء الماضي وانتهت المباراه بفوز برشلونه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق برشلونه قبل مباراته مع الريال يحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم برصيد 15 نقطه وذلك بعد ان لعب هو الاخر 8 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري الاسباني لهذا الموسم ومن خلالهم حقق برشلونه الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر هو الاخر في مباراه واحده قبل مواجهه الريال.

بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو بث مباشر مشاهدة بث مباشر الكلالسيكو برشلونة وريال مدريد بث مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه ريال مدريد ضد برشلونه barcelona vs real madrid اليوم الاحد في الدوري الاسباني ، في كلاسيكو الارض من المقرر اليوم الاحد ان يفتح ملعب كامب نو ابوابه لاستقبال هذه المواجهه بين ريال مدريد وبرشلونه ، حيث من المقرر اليوم ان يستقبل برشلونه علي ارضيه ملعبه نظيره ريال مدريد وذلك ضمن مباريات الاسبوع التاسع من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف ينطلاق الكلاسيكو اليوم بين الريال وبرشلونه في تمام الساعه الرابعه والربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الخامسه والربع مساءا بتوقيت السعوديه ، واليوم كل فريق سوف يريد تقديم عرض قوي امام الاخر وتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل تحسين مركزه في الدوري.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد يدخل المواجهه اليوم وهو الضيف وذلك ضمن مباريات الدور الاول من الدوري الاسباني للموسم الحالي ، ريال مدريد قادم من انتصار كبير في اخر مباراه لعبها في دوري الابطال والتي كانت يوم الثلاثاء الماضي في الجوله الثالثه من دور المجموعات والتقي الريال في هذه الجوله مع فريق شاختار الاوكراني وقد حقق الريال الانتصار في هذه المباراه بنتيجه خمس اهداف مقابل لاشئ ، ريال مدريد الكلاسيكو حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني للموسم الحالي وذلك برصيد 17 نقطه جمعهم ريال مدريد بعد ان خاض الي الان 8 مباريات في مشوراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان الريال قد حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مبارتان وخسر الريال في مباراه واحده.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وعلي الجانب الاخر فريق برشلونه فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب من الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق برشلونه هو الاخر كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره في دوري ابطال اوروبا ولكن برشلونه قد حقق الانتصار الاول له في المجموعه بعد الخساره في اول جولاتين والتقي برشلونه في هذه المباراه مع فريق دينامو كييف الاوكراني الاربعاء الماضي وانتهت المباراه بفوز برشلونه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق برشلونه قبل مباراته مع الريال يحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم برصيد 15 نقطه وذلك بعد ان لعب هو الاخر 8 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري الاسباني لهذا الموسم ومن خلالهم حقق برشلونه الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر هو الاخر في مباراه واحده قبل مواجهه الريال.