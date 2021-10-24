تراند اليوم : ماتش الكلاسيكو بث مباشر الان .. ماتش الكلاسيكو بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة مشاهدة كلاسيكو اليوم بث مباشر برشلونة وريال مدريد HD

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بكل تأكيد سيكون للقاء اليوم طابع خاص ولا سيما وأنها ستكون القمة الأولى للكرة الإسبانية بدون النجم ليونيل ميسي قاد الفريق الكتالوني الذي رحل خلال الميركاتو الصيفي المنصرم وانضم إلى باريس سان جيرمان بعدما انتهى عقده مع النادي الكتالوني، وعلى الرغم من ذلك عزيزي متابع يلا شوت توداي عليك أن تعلم أن الفريق الكتالوني يعاني بشدة في الموسم الجاري من سواء على مستوى الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، برشلونة يدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية عقب الفوز على فالنسيا في أخر جولاته بالليجا بثلاث أهداف مقابل هدف في لقاء شهد انتفاضة لأبناء المدينة الكتالونية واستطاع الفريق أن يحول تأخره لفوز بهدف للانتصار بثلاثة، وعلى الجانب الأوروبي حافظ الفريق على فرصه في المنافسة على التأهل للدور القادم من البطولة الأوروبية ويحتاج الفريق الكتالوني إلى الانتصار في المباريات القادمة من أجل التأهل للدور القادم وعلى الرغم من أن مهمته صعبة إلا انها ليست مستحيلة.

رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني يدرك تماما أن مستقبله على المحط مع الفريق الكتالوني وسيبحث في اللقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث أملا في إخماد ثورة الجماهير الغاضبة من موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، وتلقى كومان خبرا سارا خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تأكد عودة جوردي ألبا من إصابته وبات جاهزا للقاء اليوم، وجاءت قائمة الفريق كالتالي، "تير شتيجن، ديست، بيكيه، بوسكيتس، ريكي بويج، ديباي، أنسو فاتي، ديمير، نيتو، كوتينيو، لينجليت، لوك دي يونج، جوردي ألبا، أجويرو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أوسكار مينجويزا، أومتيتي، إريك جارسيا، إيناكي بينيا، نيكو، جافي، بالدي".

ميسي ورونالدو الغائبان الحاضران عن الكلاسيكو

يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي مباريات الكلاسيكو على مر التاريخ برصيد 26 هدفا ويأتي في المرتبة الثانية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 18 هدفا، بينما من اللاعبين الحاليين في الفريقين يتصدر النجم الفرنسي كريم بنزيما قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، وسيعول عليه أنشيلوتي الكثير في لقاء اليوم ولا سيما وأن بنزيما يمر بحالة فنية وبدنية ممتازة ويعد أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم بواقع 19 هدفًا.

وفي الجانب الأخر يدخل ريال مدريد لقاء اليوم بأفضلية كبيرة في ظل سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق في الأونة الأخير، فريق ريال مدريد بكل تأكيد يمتلك الأفضلية قبل للقاء اليوم وتصب الترشيحات لصالحه من أجل الانتصار وحصد النقاط الثلاث، ريال مدريد قادم للقاء اليوم من انتصار كاسح على شاختار دونيتسك بخماسية دون رد في دوري أبطال أوروبا وقطع الفريق شوطا في نحو التأهل للدور القادم من البطولة الأوروبية، وسيخوض ريال مدريد لقاء اليوم باحثا عن النقاط الثلاث للخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في اخر جولاته بالليجا وكانت أمام إسبانيول بهدفين لهدف من أجل الزحف للأمام في جدول ترتيب الليجا والاقتراب من القمة.

وكما أن برشلونة لن يتواجد في صفوفه في لقاء اليوم النجم ليونيل ميسي كما ذكرنا نرى أن ريال مدريد أيضا سيفتقد للنجم سيرجيو راموس الذي رحل هو الاخر إلى باريس جيرمان الفرنسي وسيكون مباراة اليوم هي الأولى بدون اللاعب منذ ما يقترب من 15 عاما

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة.. تقارب في الأرقام

كلاسيكو اليوم يحمل الرقم 248 بين الفريقين حيث سبق وأن تقابل من قبل في 247 لقاء سابق، فاز برشلونة في 97 لقاء، بينما فاز ريال مدريد في 98 لقاء، وتعادل الفريقان في 52 لقاء سابق، واستطاع برشلونة أن يحرز 404 هدفا في شباك ريال مدريد، بينما أحرز ريال مدريد 412 هدفا في شباك برشلونة، وتشير لغة الأرقام إلى أن المواجهات متقاربة وشائكة وستكون موقعة اليوم في غاية الاثارة والاهمية.

تقابل برشلونة مع يال مدريد في كلاسيكو الأرض على ستاد الكامب نو في 91 لقاء سابق، حقق برشلونة الفوز في 50 لقاء وفاز ريال مدريد في 21 لقاء، وتعادل الفريقان في 20 لقاء، وأحرز برشلونة 179 هدفًا، بينما أحرز ريال مدريد 108 هدفا.

موقف ريال مدريد وبرشلونة في جدول ترتيب الدوري

يقع ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة حصدهم الفريق من الانتصار في 5 مباريات وتعادل في مباراتين ومني بالهزيمة في لقاء، وأحرز الفريق 22 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف، في المقابل نرى أن برشلونة يتواجد في المركز السابع برصيد 15 نقطة حصدهم العملاق الكتالوني من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مباريات وتعرض للهزيمة في لقاء، وأحرز الفريق 14 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – سيرجينيو ديست

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – جافي

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو – ممفيس ديباي – أنسو فاتي