تراند اليوم : فيديو البي ام الابيض الكويت ،،+18 فيديو راعي البي ام الكويت كامل بدون حذف

فيديو البي ام الابيض الكويت مشاهدة وتحميل فيديو راعي البي ام وظهر شاب كويتي في فيديو مع فتاة في سيارة بي ام دبليو بيضاء اللون وهم يمارسون الجنس والرزيلة في أحد شوارع الكويت، ودشن ناشطون وسم راعي البي ام معبرين عن سخطهم وغضبهم الواسع.

أشعل فيديو البي ام الابيض الكويت الإباحي من داخل سيارة بي ام دبليو أبيض في الكويت غضبًا عارمًا، فيما علق كويتيون على واقعة فيديو البي ام الابيض بأنهم مصدومون ومنزعجون للغاية.

وأظهر فيديو البي ام الابيض الكويت الذي لم تتجاوز مدته الدقيقتين، امرأة ترتدي ثوبًا جالسة على رجل في المقعد الامامي لسيارة بي ام بيضاء تحمل علامة غير واضحة، وفي المقعد الأمامي يبدو السائق.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بمقطع فيديو راعي البي ام الاباحي، والذي أظهر في فيديو راعي البي ام شاب وفتاة وهم في أوضاع جنسية مخلة في الكويت، ففي مقطع الفيديو الخاصة بالمذكور ظهرت الفتاة وهي تقوم بأوضاع جنسية داخل سيارة بي ام دبيلو.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت ، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

قصة مقطع بي أم أبيض

تناول المغردون مقطع فيديو عبر تويتر يظهر قيام شاب وفتاة يمارسون الرذيلة والأفعال المخلة بالآداب داخل وبالقرب من أحد السيارات في الشارع العام، حيث قام أحد المارة بتصويرهم، وقد أوضح المغردون أن هذا المقطع حدث في أحد شوارع الكويت، دون الكشف عن جنسية الشاب والفتاة.

مقطع فضيحة سيارة بي أم أبيض الكويت

وقد ظهر في المقطع المتداول فتاة ترتدي فستاناً قصيرة حافية القدمين وتقوم بعمل حركات خادشة للحياء والذوق العام مع أحد الشباب داخل سيارة من نوع بي أم، وخارج السيارة أيضاً، كما ظهر في منتصف المقطع وهي عاريان تماماً مما أثار غضب المتابعين، ومن الواضح جداً أنهما في وضع سكر.