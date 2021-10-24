تراند اليوم : نتائج كونكور .. نتائج كنكور 2020 دخول السنة الأولى إعدادية موريتانيا

أصدرت وزارة التهذيب الوطنية الموريتانية نتائج كونكور الموريتانية للعام 2020 لجميع طلاب وطالبات موريتانيا المتقدمين لامتحان الكونكور ، بعد انتهاء الوزارة من رصد وتصحيح وتدقيق علامات الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الكونكور في موريتانيا للعام الحالي.

وأكدت الوزارة خلال تصريح صحفي لها ، أن النتائج أصبحت متاحة عبر موقع النتائج ، وموقع الموريباك عبر وزارة التهذيب الوطني الموريتانية عبر الانترنت .

بامكان جميع الطلاب استخراج موريباك نتائج كونكور 2020 من خلال ( من هناااااااااااااااااااااااا ) ، ، ومن ثم تحديث الولاية والمركز وادخال رقم الطالب والتعرف مباشرة على نتائج كنكور موريتانيا بكل سهولة ويسر .

وأوضحت الوزارة أن نسب النجاح هذا العام أفضل بكثير من الاعوام السابقة ، من خلال ارتفاع مؤشرات النجاح بين الطلاب هذا العام ، نتيجة حرص الوزارة على الخطى بالاساليب التربوية الحديثة .