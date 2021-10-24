تراند اليوم : فيديو البي ام الابيض ..+18 فيديو البي ام الابيض لشاب وفتاة وهم يمارسون الفاحشة في الكويت

فيديو البي ام الابيض مشاهدة وتحميل فيديو البي ام الابيض بدون حذف وبدأت القصة عند نشر فيديو لشاب وفتاة وهم يمارسون الفاشحة في الكويت.

وتصدر "فيديو البي ام الابيض" المخل التريند في الكويت، ومواقع التواصل الإجتماعي في البلاد منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت ، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

قصة مقطع بي أم أبيض

تناول المغردون مقطع فيديو عبر تويتر يظهر قيام شاب وفتاة يمارسون الرذيلة والأفعال المخلة بالآداب داخل وبالقرب من أحد السيارات في الشارع العام، حيث قام أحد المارة بتصويرهم، وقد أوضح المغردون أن هذا المقطع حدث في أحد شوارع الكويت، دون الكشف عن جنسية الشاب والفتاة.

مقطع فضيحة سيارة بي أم أبيض الكويت

وقد ظهر في المقطع المتداول فتاة ترتدي فستاناً قصيرة حافية القدمين وتقوم بعمل حركات خادشة للحياء والذوق العام مع أحد الشباب داخل سيارة من نوع بي أم، وخارج السيارة أيضاً، كما ظهر في منتصف المقطع وهي عاريان تماماً مما أثار غضب المتابعين، ومن الواضح جداً أنهما في وضع سكر.