تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الحلقة 31 الحادية والثلاثون مترجمة

نتابع وإياكم متابعي مسلسل قيامة عثمان اليوم الأربعاء الحلقة 31 من المؤسس عثمان الجزء الثاني، وفي التفاصيل يخرج سافجي لملاقاة العدو، لكن الخيانة تكون من عمه دوندار.

مشاهدة الحلقة 31 الواحد والثلاثون من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 31 الواحد والثلاثون من بطولة بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، كارالار ، ويتم عرضه على قناة آى تي في التركية .

وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث أبناء الغازي ارطغرل.

وتقع أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.