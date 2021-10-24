تراند اليوم : بث مباشر فورمولا 1 ,,,, فورمولا 1 مباشر formula 1 live بث مباشر فورمولا 1 قناة ام بي سي أكشن mbc action formula 1

بث مباشر فورمولا 1 فورمولا 1 مباشر formula 1 live بث مباشر فورمولا 1 قناة ام بي سي أكشن mbc action formula 1 أعلنت وزارة الرياضة في المملكة عزمها استضافة سباقات الفورمولا 1 في جدة لأول مرة في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر، حيث عرضت حوالي 40٪ من التذاكر، فقط لتقليل العدد والحفاظ على سلامة المشاركين. والزائرين من الحظر. الجماهير، ومن المتوقع أن يتم إنتاج معظم تذاكر تحسين الصحة في المملكة في الأشهر المقبلة، وقد أعرب عدد كبير من الناس عن نيتهم ​​حضور الحفل وأحداثه الأولى على المملكة. تربة.

رابط حجز تذاكر فورمولا 1 جدة 2022

تنطلق فعاليات الفورمولا 1 في جدة بالمملكة العربية السعودية ويمكن للراغبين بالمشاركة حجز التذاكر التي تم الإعلان عنها ومحدودة عبر الموقع الإلكتروني المعلن من قبل وزارة الرياضة بالمملكة حيث يمكنكم الوصول إليها مباشرة من هنا و اتبع التعليمات لشراء مقاعد التركيز والحجز في سباقات الفورمولا 1 في جدة.

كيفية حجز تذاكر فورمولا 1 في جدة

يرغب الكثير من الناس في المملكة في حجز تذاكر سباقات الفورمولا 1 في جدة ليتمكنوا من حضور الأحداث المختلفة حيث يمكن حجز تركيز الفورمولا 1 في جدة باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر فورملا 1

انقر فوق أيقونة شراء التذاكر .

حدد نوع التذكرة من تلك المعروضة على الموقع .

انقر فوق عدد التذاكر وحدد عدد التذاكر التي تريد حجزها .

انقر فوق رمز التالي .

إنشاء حساب جديد على الموقع أو تسجيل الدخول إذا كان الموقع لديه حساب بالفعل .

ادفع ثمن التذكرة بالطرق المتاحة .

قم بتأكيد حجزك، واحفظ تذكرتك وغادر في الوقت المحدد .

تاريخ الفورمولا 1 في جدة

أعلنت وزارة الرياضة في المملكة، أن مسابقة الفورمولا 1 ستقام في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2022 في منطقة جدة. ستقدم اللجنة المنظمة العديد من التحديثات للسباق.