تراند اليوم : مباراة ريكو وجمال .. مباراة جمال بن صديق ضد ريكو 2021 يوتيوب مباراة ريكو وجمال HD نزال ريكو و جمال كامل يوتيوب

بثت عدة قنوات فضائية مباراة جمال بن صديق ضد ريكو 2021 والتي شهدت نزالاً قوياً بين الطرفين، وتدور حالياً عمليات بحث مكثفة في الوطن العربي عن مباراة ريكو وجمال والتي كان يترقبها المغاربة بشغف.

وأعلن نادي غلوري للكيك بوكسينغ، أن المباراة التي طال انتظارها بين المغربي جمال بن صديق والهولندي ريكو فيرهوفن ستقام الليلة ضمن بطولة GLORY 79 للوزن الثقيل.

هذه المواجهة الثالثة بين أفضل اثنين من الملاكمين ستجعل من الممكن الاختيار بينهما وإطلاق سراح البطل في هذا المجال. يقول رئيس جلوري: “ستكون واحدة من أكبر المبارزات في تاريخ النظام”.

توقيت نزال جمال بن صديق ضد ريكو فيرهوفن في الكيك بوكسينك

ستقام موعد نزال جمال بن صادق ضد ريكو فيرهوفن في الكيك بوكسينك في تمام الساعة 22:00 مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لنزال جمال بن صديق ضد ريكو فيرهوفن

Verticale

rmc sport 4

Ziggo Sport

ESPN

Sky Sports Main Event

ASBN

cbs sport

RMC Sport

TSN5

BT Sport Box