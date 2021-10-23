تراند اليوم : بث مباشر بيراميدز وعزام يونايتد .. مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم بث مباشر في الكونفدرالية يلا شوت بث مباشر بيراميدز وعزام يونايتد

بث مباشر بيراميدز وعزام يونايتد يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر ضد عزام يونايتد مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه بيراميدز ضد عزام يونايتد pyramids vs azzam united اليوم السبت في كأس الكونفيدرالية الأفريقية ، من اجل التوجد في الدور الاخير المؤهل لدور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية في هذا الموسم سوف يستقبل فريق بيراميدز علي ارضيع ملعبه مساء اليوم فريق عزام يونايتد التنزاني وذلك لحساب مباريات الاياب من دور ال32 من كأس الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الحالي ، وسوف تلعب المباراه اليوم علي ارضيه ملعب الدفاع الجوي وذلك عند الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة بيراميدز وعزام يونايتد

فريق بيراميدز هو صاحب الارض في لقاؤ الليله وذلك ضمن مباريات الاياب من دور ال32 من كأس الكونفيدرالية الأفريقية لهذا الموسم ، فريق بيراميدز نجح في الخروج من مباراه الذهاب مع عزام يونايتد بتعادل السبلي بين الفريقين السبت الماضي ، فريق بيراميدز اليوم سوف مباراه مباراه الاياب علي ارضه وهو يبحث عن تحقيق الانتصار من اجل التاهل لدور الاخير المؤهل لدور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة بيراميدز وعزام يونايتد

بينما علي الجانب الاخر فريق عزام يونايتد فهو الضيف في في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الاياب لحساب دور ال32 من كأس الكونفيدرالية لهذا الموسم ، فريق عزام يونايتد كان قد فشل في تحقيق الانتصارلا علي ارضه في مباراه الذهاب مع بيراميدز وتعادل في المواجهه التي لعبها علي ارضه بدون اهداف بين الفريق ، الفريق التنزاني عزام هو الاخر اليوم سوف يبحث عن المنافسه حتي اخر دقائق المباراه من اجل التزجد الي الدور الاخيره المؤهل لدور المجموعات.

فريق بيراميدز ضيفًا في مواجهة اليوم ، في ذهاب دور الـ 32 لكأس القارات للموسم الحالي ، هذا الموسم من المشاركة في البطولة ، بعد حصوله على المركز الرابع في الدوري المصري الأخير ، بيراميدز- فريق اليوم مع المدرب. إيهاب جلال قبل مباراة الإياب يحقق نتيجة جيدة.

موعد المباراة بين بيراميدز وعزام يونايتد

بينما من ناحية أخرى فإن فريق عزام يونايتد في مواجهة اليوم هو صاحب الأرض لتجربة مباريات البطولة 32 بعد أن تخطوا الدور الأول والتقى الفريق التنزاني في ذلك الدور مع فريق هورسيد قبل المباراة ضد بيراميدز. في القاهرة للحصول على نتيجة جيدة في مباراة الإياب.

مشاهدة مباراة بيراميدز وعزام يونايتد بث مباشر في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية، في المباراة التي تقام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفشل بيراميدز في التسجيل باللقاء الأول الذي أقيم بتزانيا، فريق بيراميدز لم يظهر بالمستوى المأمول منه وخاصة وأنه كان يواجه فريق أقل منه في القدرات والإمكانيات إلا أن أداء الفريق ظهر متذبذبا بسبب غياب عبدالله السعيد الذي لم يتواجد في لقاء الذهاب، المصري سيبحث في لقاء اليوم عن تحقيق الانتصار والتأهل لدور الـ32 مكرر من البطولة الإفريقية ولا سيما وأن بيراميدز أحد أقوى المرشحين على اللقب، وسيسعى الفريق إلى تفادي أخطاء لقاء الذهاب أملا في تفادي أي مفاجأت في لقاء اليوم.

بيراميدز استعاد قبل لقاء اليوم خدمات عبد الله السعيد قائد الفريق والذي غاب عن اللقاء الأول بسبب الاجهاد بعد مشاركته مع منتخب مصر أمام ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال بينما اسبتعد إسلام عيسى لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة في لقاء الذهاب ولم يعد مع البعثة لوجوده في ترانزيت بإثيوبيا حتى تحسنت حالته كما يغيب عن بيراميدز في لقاء اليوم ناصر منسي وأحمد دعدور ووليد الكراتي وهشام محمد وحسين السيد وفخر الدين بن يوسف لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية للفريق، واستدعى إيهاب جلال للقاء اليوم قائمة تضم كل من، شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة -عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب -دودو الجباس

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام عزام

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

الوسط: عبدالله السعيد - رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - إبراهيم حسن - إيريك تراوري

الهجوم: إبراهيم عادل

موعد مباراة بيراميدز وعزام يونايتد والقنوات الناقلة لها

تنطلق مباراة بيراميدز وعزام يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس، وتذاع مباراة بيراميدز وعزام يونايتد عبر موقعنا يلا شوت توداي وأون تايم سبورت.

وفي الجانب الأخر سيبحث فريق عزام يونايتد التنزاني في لقاء اليوم عن تقديم أداء قوي أمام بيراميدز والوصول باللقاء إلى ركلات الجزاء الترجيحية أملا في تحقيق المفاجأة ومواصلة مغامرته الإفريقية، فريق عزام قدم بعض الخطورة في لقاء الذهاب على مرمى إكرامي ولا سيما وأن الفريق يمتلك جنحين في غاية السرعة، وسيسعى الفريق إلى استغلال اتساع الملعب في لقاء اليوم والاعتماد على الكرات الطويلة المرسلة من الخلف للأمام للوصول لشباك شريف إكرامي وقلب الطاولة على بيراميدز والاطاحة به من البطولة الإفريقية.الخروج من اللقاء بنتجة تسهل مأمورية الفريق للتأهل للدور القادم من البطولة الإفريقية، فريق عزام يونايتد من الفرق صاحبة السمعة الطيبة في تنزاني وستسلح في لقاء اليوم بالقوة الضاربة أملا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز تسهل مأموريته في التأهل للدور القادم من البطولة الإفريقية.